Cristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkında

·4·Spor
Cristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkında

Cristiano Ronaldo, mükemmelliğe olan tutkusu nedeniyle spor dünyasında sıradışı bir figür olarak tasvir edilir. Ancak Real Madrid ve Juventus'taki eski takım arkadaşı Danilo, beş kez 'Altın Top' sahibiyle soyunma odasını paylaşmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Brezilyalı savunmacının sözlerine göre, Portekizli efsane kamuoyuna yansıyan imajından çok daha samimi ve sade bir insan. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Danilo, The Athletic'e verdiği röportajda efsanevi forvet hakkındaki yanlış algıları kırmaya çalıştı. Sözlerine göre, Al-Nassr'ın yıldızı elde ettiği başarılar ve dur durak bilmeyen çalışkanlığına rağmen, kameralar kapandığında oldukça açık yürekli biri. 'İnsanlar Cristiano'yu uzaylı sanıyor, ama o ailesiyle gülüp vakit geçiren sıradan bir gençti. Elbette her gün daha iyi olmak için neredeyse her şeyini futbola adıyor,' dedi Danilo.

Danilo, deneyimli forvetin yirmi yılı aşkın süredir yüksek seviyede kalmasını sağlayan profesyonel hırsını da vurguladı. Savunmacı, Ronaldo'nun zihniyetinin etrafındakileri nasıl etkilediğini birebir gözlemledi. Ona göre Torino'da Cristiano daha deneyimli olmasına rağmen, antrenmanlarda ve maçlarda takım arkadaşlarını güçlerini sonuna kadar kullanmaya teşvik ediyordu.

Danilo, deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti ile Cristiano Ronaldo arasında benzerlikler olduğunu da belirtti. Her iki uzman da sporun zirvesine defalarca çıksa da, iş sürecinde kibre kapılmıyorlar. 'Ancelotti de Cristiano gibi. Futbol dünyasının en ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen, bizimle sıradan bir insan gibi yaşıyor. Mütevazı ve bu, şampiyonların en önemli yeteneklerinden biridir. Çok şey kazandı ama sanki hiçbir şey kazanmamış gibi çalışmaya devam ediyor,' diye ekledi.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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