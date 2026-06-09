Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)

·2·Spor
Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, Özbekistan milli takımı Avrupa futbolunun en güçlü devlerinden biri olan Hollanda milli takımıyla tarihi ve son derece çekişmeli bir hazırlık maçına çıktı. ABD'nin New York şehrindeki lüks "Icahn" Stadyumu'nda oynanan bu heyecan verici karşılaşmada "beyaz kurtlar" dünya yıldızlarına karşı yiğitçe mücadele etti, ancak sonunda 1:2'lik skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maç beklendiği gibi iki tarafın da etkili ataklarıyla başladı. Mücadelenin 31. dakikasında temsilcilerimizin defans oyuncusu Jahongir O‘rozov, ceza sahası içinde rakip forveti faulle durdurmak zorunda kaldı ve baş hakem tereddüt etmeden Özbekistan kalesine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen "Liverpool" kulübünün yıldızı Cody Gakpo, isabetli ve sert bir vuruşla skoru açarak Avrupalıları öne geçirdi. İlk yarı rakibimizin küçük üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak ikinci yarıda Fabio Cannavaro'nun öğrencileri gerçek bir karakter ortaya koyarak oyunun kontrolünü ele aldılar. Arka arkaya gelen tehlikeli hücumlar kısa sürede meyvesini verdi: Rakip defans oyuncularının arasındaki anlaşmazlık ve kaba hatadan faydalanan deneyimli forvetimiz Igor Sergeyev, rakip kaleciyi çaresiz bırakarak dengeyi sağladı — 1:1! Bu gol, stadyuma gelen yüzlerce hemşehrimizi ve ekran başındaki milyonlarca taraftarı büyük bir sevince boğdu.

Ne yazık ki, dram dolu mücadelenin son dakikalarında şans temsilcilerimizden biraz yana oldu. Hollandalıların bir sonraki atağında hakam bir kez daha Özbekistan kalesine tartışmalı bir penaltı verdi. Noktanın başına yine Cody Gakpo geldi ve soğukkanlılıkla dublesini tamamlayarak takımına galibiyet golünü attı. Böylece karşılaşma 2:1'lik skorla Avrupa temsilcilerinin lehine sonuçlandı. Mağlubiyete rağmen, hemşehrilerimiz 2026 Dünya Kupası öncesinde üst düzey bir takıma karşı son derece içerikli ve savaşçı bir oyun sergileyebildiklerini kanıtladılar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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