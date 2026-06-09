Özbekistan millî takımı Hollanda karşısında tarihi bir zafer kazandı

·14·Spor
Özbekistan millî takımı Hollanda karşısında tarihi bir zafer kazandı

Okyanusun ötesinden Özbek futbolu severler için gerçekten sansasyonel ve tarihi bir müjde geldi! Dünya Kupası öncesi New York'ta kamp yapan Özbekistan millî takımı, Avrupa devi Hollanda'ya karşı ikinci gizli hazırlık maçında sahaya çıkarak rakibini diz çöktürmeyi başardı. Dünya futbolunun efsanesi Fabio Cannavaro'nun yönettiği 'beyaz kurtlar', sahada gerçek bir cesaret ve yüksek beceri sergileyerek güçlü rakip karşısında 2-1'lik muhteşem bir galibiyeti resmileştirdi. Bu zaferin, temsilcilerimizin yaklaşan dünya şampiyonası öncesi moralini büyük ölçüde yükselteceği şüphesizdir.

Her iki takımın teknik direktörlerinin karşılıklı anlaşması uyarınca, bu maç kapalı kapılar ardında, yani seyircisiz ve basın mensupları olmadan oynandı; maç formatı biraz değiştirilerek her devre 30 dakika olarak belirlendi. Buna rağmen, sahadaki mücadele şiddeti resmi maçlardan asla geri kalmadı. Kadromuzda yüksek beceri sergileyen yetenekli ve çevik futbolcular Azizbek Amonov ile Avazbek Ulmasaliyev, rakip kaleyi isabetli vurarak bu tarihi galibiyetin gollerine imza attılar. Avrupalılar ise bu gollere sadece bir kez karşılık verebildi.

Teknik heyet, bu deneme maçında takımın neredeyse tüm üyelerine fırsat verdi ve taktik şemaları ciddi bir şekilde test etti. Bu karşılaşmada vatanımızın onurunu şu futbolcular savundu: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, Ulmasaliyev, Rahmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov ve Hamdamov. Her hattta sergilenen disiplinli oyun sonunda meyvesini verdi ve Özbek futbolu tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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