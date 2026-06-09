Kannavaro Hollanda maçının ardından düşüncelerini dile getirdi...

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, Hollanda'ya karşı oynanan hazırlık maçının ardından takımın performansı hakkında görüşlerini paylaştı. İtalyan uzman, güçlü bir rakibe karşı mücadelenin kolay olmadığını kabul ederken, sahada birçok olumlu yön gördüğünü vurguladı.

Dünya Kupası öncesinde bu düzeyde bir rakiple oynamak, Özbekistan milli takımı için çok önemli bir deneyimdir. Hollanda gibi üst düzey bir takıma karşı her pozisyon, her hareket ve her hata, teknik ekip için büyük bir analiz malzemesi teşkil eder.

Cannavaro'ya göre takım, skor 1-0 olduktan sonra da sahadaki düzenini kaybetmedi. Futbolcular sonuna kadar bir takım olarak hareket etmeye, oyun disiplinini korumaya ve rakiple mücadeleye devam ettiler.

«Bence birçok olumlu yön gösterdik. Skor 1-0 olduktan sonra da sahadaki düzeni ve hattı kaybetmedik. Takım olarak hareket etmeye devam ettik ve sonuna kadar savaştık», dedi Fabio Cannavaro.

Bu sözler milli takım için önemli bir sinyaldir. Çünkü Dünya Kupası'nda Özbekistan, Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC gibi fiziksel olarak güçlü ve teknik açıdan yüksek seviyeli rakiplere karşı sahaya çıkacak. Bu tür maçlarda sonuçtan ziyade, takımın baskı altında nasıl davrandığı da büyük önem taşır.

Cannavaro, Hollanda seviyesindeki milli takımlara karşı oynamanın kolay olmadığını vurguladı. Ancak tam da bu tür maçların takıma gerekli olduğunu belirtti. Çünkü güçlü bir rakibe karşı oynamak, futbolcuların eksikliklerini daha iyi görmelerini, deneyim kazanmalarını ve yüksek tempoya uyum sağlamalarını sağlar.

«Bu düzeydeki milli takımlara karşı oynamak kolay değil. Ancak takımımda birçok olumlu yön gördüm. Tam da bu tür maçlara ihtiyacımız var. Çünkü bu tür rakiplere karşı sahaya çıktığınızda her zaman bir şeyler öğrenir ve deneyim kazanırsınız. Genel olarak maçtan memnunum», diye ekledi teknik direktör.

Defanstaki oyun hakkında konuşan Cannavaro, futbolda hataların doğal olduğunu söyledi. Ona göre hatasız oynamak imkansızdır. Asıl görev, bu hataların sayısını azaltmak, futbolculara doğru karar vermelerinde yardımcı olmak ve defanstaki uyumu güçlendirmektir.

«Futbol hatasız oynanamaz. Bu tamamen normal bir durumdur. Görevimiz, futbolculara bu tür hataların sayısını mümkün olduğunca azaltmalarında yardımcı olmaktır. Ancak dürüst olmak gerekirse, defanstaki hatalardan daha çok olumlu yönler gördüm», dedi.

Bu sözlerde teknik direktörün yaklaşımı net bir şekilde görülüyor. Cannavaro sadece eksiklikleri sıralamakla kalmıyor, futbolcuların doğru hareketlerini de fark ediyor. Büyük turnuva öncesinde takıma güven vermek ve aynı zamanda hatalar üzerinde çalışmak çok önemlidir.

Özbekistan milli takımı için defans hattı, Dünya Kupası'nda belirleyici faktörlerden biri olacak. Güçlü rakiplere karşı takımın uzun süre savunma yapması, baskıya dayanması ve her durumda sıkı hareket etmesi gerekecek. Bu anlamda Hollanda maçı çok gerekli bir test oldu.

Cannavaro, futbolcuların fiziksel durumu hakkında da durdu. Buna göre hazırlık süreci bir aydan fazla süre önce başladı, ancak yurt dışındaki kulüplerde oynayan futbolcular takıma daha sonra katıldı. Buna rağmen teknik ekip, fiziksel hazırlık konusunda iyi iş çıkardıklarına inanıyor.

«Hazırlıklara bir aydan daha önce başladık, yurt dışındaki futbolcularımız ise takıma daha sonra katıldı. Buna rağmen, fiziksel hazırlık konusunda iyi iş yaptığımıza inanıyorum», dedi Cannavaro.

Elbette farklı kulüplerden gelen futbolcuların durumu aynı olmayacaktır. Kimisi sezonu tamamlamış, kimisi daha az maç tecrübesine sahip, kimisi ise sakatlık sonrası toparlanma sürecini yaşamıştır. Böyle bir ortamda takımı aynı fiziksel ve taktik duruma getirmek kolay değildir.

Cannavaro, bazı futbolcularla ilgili henüz çözülmesi gereken konular olduğunu da gizlemedi. Vurguladığı üzere, teknik ekip bu konular üzerinde çalışmaya devam edecek.

«Elbette, bazı futbolcularla ilgili henüz çözmemiz gereken konular var ve biz bunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz», dedi uzman.

Bu açıklık taraftarlar için de önemlidir. Çünkü Dünya Kupası öncesinde takımı ideal durumda olarak tanımlamak kolaydır, ancak gerçek hazırlık süreci her zaman sorunlar, düzeltmeler ve zor kararlardan oluşur. Cannavaro bu süreci aşama aşama yönetmeye çalışıyor.

Hollanda maçının sonucu ne olursa olsun, Özbekistan için bu tür maçlar büyük bir okuldur. Sahadaki tempo, rakibin baskısı, hızlı hücumlar ve bireysel yetenek; tüm bunlar mundialde temsilcilerimizi bekleyen gerçek ortama yakın testlerdir.

Şimdi asıl görev, bu maçtan doğru dersler çıkarmaktır. Olumlu yönleri korumak, hataları azaltmak, fiziksel durumu iyileştirmek ve Dünya Kupası başlangıcına kadar takımı maksimum hazırlık seviyesine getirmek gerekir.

Cannavaro'nun sözlerinden şunu anlamak mümkün: Takımda potansiyel görüyor. Sorunlar var, hata da olacak, ancak futbolcuların mücadeleci ruhu, düzeni koruma çabası ve güçlü rakibe karşı sonuna kadar oynaması teknik direktörü memnun etti.

Özbekistan milli takımı için mundiala kadar her gün değerlidir. Hollanda maçı, büyük turnuva öncesinde bir başka ciddi ders oldu. Şimdi bu dersten ne kadar doğru yararlanılacağı, Cannavaro'nun ekibi ve futbolcuların en temel görevi haline geliyor.