Jose Mourinho, Nico Schlotterbeck'i Real Madrid'e getirmek istiyor

·3·Spor
Jose Mourinho, Nico Schlotterbeck'i Real Madrid'e getirmek istiyor

Son haberlere göre, Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edebilir. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Alman futbolcunun büyük bir hayranı olduğu ve onu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Nico Schlotterbeck'in kendisi de yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde 'Bernabeu'da top koşturmanın onun ezeli hayali olduğunu defalarca vurguladı. 26 yaşındaki savunmacı Nisan ayında kulüple sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmış olsa da, anlaşmada 50-60 milyon Euro'luk fesih bedeli maddesi bulunuyor. Bu durum Dortmund kulübü için tatsız bir senaryoya dönüşebilir.

Real Madrid'in yanı sıra Liverpool da bu futbolcu için başlıca adaylardan biri olarak gösteriliyor. Liverpool, Ibrahima Konate ile yeni sözleşme imzalayamadığı için savunma hattını güçlendirmek zorunda. Konate'nin serbest oyuncu olarak doğrudan 'kraliyet kulübüne' katılması bekleniyor. Florentino Perez, yeniden başkan seçilmeden önce bu transferin sinyalini vermişti.

Madridliler savunma hattında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Eder Militao ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı, Antonio Rudiger ise yaşı ve tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle tüm maçlarda forma giyemiyor. Ayrıca, David Alaba'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Bu nedenle, Schlotterbeck'in transferi kulübün mali imkanları için yük oluşturmayacaktır.

Florentino Perez, seçim kampanyasında takıma dönen Jose Mourinho için rekabetçi bir kadro kurma sözü vermişti. Geçen sezonu kupasız tamamlayan Real Madrid, artık savunma merkezini Nico Schlotterbeck ve Ibrahima Konate gibi isimlerle güçlendirmek istiyor.

Real MadridBorussia DortmundJose MourinhoNico SchlotterbeckTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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