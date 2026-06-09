Cezayir'in yıldızı Lionel Messi'yi ve Arjantin'i yenmeye söz verdi

·2·Spor
Cezayir'in yıldızı Lionel Messi'yi ve Arjantin'i yenmeye söz verdi

Cezayir milli takımının ofansif orta sahası İbrahim Maza, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin'e karşı tarihi bir zafer kazanmayı hedefliyor. Bayer Leverkusen kulübünün 20 yaşındaki umut verici futbolcusu, turnuvadan önce ABD'ye geldi ve mevcut dünya şampiyonlarının psikolojik baskısından korkmadığını belirterek iddialı planlarını paylaştı. Goal.com haber veriyor.

Kuzey Afrika takımı, 2014'ten beri ilk kez Dünya Kupası final turuna katılmak için Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki kampına yerleşti. Vladimir Petkovic'in yönetimindeki takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Maza, turnuvanın favorilerine karşı oynayacakları maç öncesi basına röportaj verdi. Genç yaşta Almanya milli takımında oynadıktan sonra Cezayir'i temsil etmeyi seçen futbolcu, rakibin prestijinden hiç çekinmediğini gösterdi.

17 Haziran'da gerçekleşecek büyük mücadele hakkında konuşan Maza, "İyi bir Dünya Kupası geçirmeliyiz ve Arjantin ile ilk maç çok önemli. Çok fazla provokasyon yapacaklar, ancak sakin kalmalı, elimizden geleni vermeli, akıllıca oynamalı ve ne olacağını görmeliyiz" dedi. Sözlerini bir gülümsemeyle tamamlayan Maza, "İnşallah Lionel Messi'yi yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Maza'nın bu cesur açıklamaları, TyC Sports, Ole ve La Nacion gibi yayınlar da dahil olmak üzere Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Cezayir milli takımı, turnuva hazırlıklarını Bolivya ile oynayacakları hazırlık maçıyla tamamlayacak. Bunun ardından "Çöl Tilkileri", J Grubu'nda Arjantin, Ürdün ve Avusturya ile mücadele edecek.

Dünya Kupası 2026ArjantinCezayirLionel Messiİbrahim Maza
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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