Tüm gezegenin sabırsızlıkla beklediği en prestijli futbol şöleni olan 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak turnuva arifesinde, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'nin resmi makamları tarafından alınan artırılmış güvenlik önlemleri, sınır kontrollerindeki aşırı uzun sorgulamalar ve incelemeler, bir dizi ülkenin milli takımları için beklenmedik sıkıntılara neden oluyor.

Küresel spor kamuoyunda en büyük tartışma ve değerlendirmelere neden olan olaylardan biri, maalesef bizim sevgili Özbekistan milli takım heyetiyle ilgili oldu. Dünyaca ünlü prestijli ESPN kanalının tanınmış gazetecisi Luis Carlos Largo, sosyal medyada özel bir video yayınladı. Videoda, temsilcilerimizin New York'ta Hollanda milli takımına karşı oynanan son hazırlık maçı öncesinde özel eğitimli polis köpekleri ve modern metal dedektörleri yardımıyla son derece titiz bir şekilde arandığı görülüyor. Bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının ve milyonlarca Özbek futbol hayranının sert tepkisine neden oldu. Birçok taraftar, sporculara yönelik bu tutumu tamamen gereksiz ve temelsiz olarak değerlendiriyor.

Durumun daha da karmaşıklaşmasına, uluslararası alanda popüler olan Motivaciones Fútbol futbol sayfasının yaydığı ek bilgiler de katkıda bulundu. Sayfada, Özbekistan milli takımının sıradan bir hazırlık maçı için bile ABD'de eşi benzeri görülmemiş derecede sert ve soğuk bir güvenlik protokolüyle karşılaştığı belirtiliyor. New York'taki havalimanı güvenlik görevlilerinden birinin, milli takımımızın resmi temsilcisine kişisel bagajlarından ve çantalarından daha uzakta durmasını kaba bir şekilde emrettiği iddia ediliyor.

Şu ana kadar Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) veya ABD'nin ilgili devlet kurumları, yaşanan bu tartışmalı durumla ilgili resmi bir açıklama veya beyanatta bulunmadı. Buna rağmen, sanal alemde bazı ülkelerden gelen katılımcılara yönelik gösterilen bu çifte standartlı tutum ve politika hakkında hararetli tartışmalar devam ediyor.

Hatırlatırız ki, bu tarihi '2026 Dünya Kupası' maçları ilk kez üç büyük ülke olan ABD, Meksika ve Kanada'nın sahalarında düzenleniyor. Turnuva formatındaki değişiklik nedeniyle ilk kez 48 en güçlü milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Üst düzeydeki bu mundial, 11 Haziran'da Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAF) milli takımları arasındaki maçla resmen başlayacak. Turnuvanın toplam ödül havuzu rekor düzeyde, 655 milyon ABD doları olarak belirlendi. Temsilcilerimize tüm zorluklara rağmen mundialda büyük zaferler diliyoruz!

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