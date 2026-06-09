Kennet Eichhorn'un Liverpool teklifini neden reddettiği ortaya çıktı

·7·Spor
Kennet Eichhorn'un Liverpool teklifini neden reddettiği ortaya çıktı

Liverpool kulübü, Hertha BSC'nin yetenekli genç oyuncusu Kennet Eichhorn'u kadrosuna katma girişimlerinde başarısız oldu. Yüksek potansiyele sahip bu futbolcu, sportif gelişimini ön planda tutarak Anfield'a transfer olmaktan resmen vazgeçti. Genç yetenek Almanya'da kalmayı tercih ederken, bu durum transfer penceresi kapanmadan Bayer Leverkusen ve RB Leipzig arasında oyuncunun imzası için rekabeti artırdı. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Sky Sport Germany muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgilere göre, Merseyside kulübü bu anlaşma için önemli ölçüde zaman harcasa da sonunda ret cevabı aldı. İngiliz devi, gençlik sistemini güçlendirmek amacıyla Eichhorn için cazip bir proje sunmuştu. Ancak futbolcu geleceği için başka bir yol seçti ve İngiltere Premier Lig kulübünün yaz transfer planları suya düştü.

Liverpool tarafından sunulan teklifin hem finansal açıdan hem de kulübün prestiji açısından en cazip olduğu belirtiliyor. Plettenberg'in vurguladığı üzere, İngilizlerin 16 yaşındaki futbolcuya önerdiği miktar, Almanya'daki tüm rakip kulüplerin tekliflerinden daha yüksekti. Buna rağmen, Eichhorn tanıdık bir ortamda kalmayı ve sportif istikrarını korumayı tercih etti.

Şu anda piyasa değeri 20 milyon avro olarak değerlendirilen ofansif orta saha oyuncusu için Bundesliga devleri ciddi bir rekabet içinde. Bayer Leverkusen kalıcı transfer konusunda baskı uygularken, RB Leipzig de şansını korumaya devam ediyor. Eichhorn geçen sezon tüm turnuvalarda 20 maça çıkıp 2 gol atmaya başarı gösterdi.

LiverpoolTransferlerBundesligaKennet EichhornHertha
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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