Avrupa futbolunun hareketli transfer döneminde bir başka büyük ve beklenmedik açıklama yapıldı. Münih'in Bayern takımının yetenekli ve hızlı kanat oyuncusu Michael Olise, bu yaz transfer döneminde Madrid'in Real Madrid kulübüne transfer olmayacak. Dünya futbolunun en güvenilir ve tanınmış haber kaynaklarından biri olan Fabrizio Romano, son günlerde sosyal medyada dolaşan Olise'nin Madrid devine transfer olabileceğine dair spekülasyonları kesin bir dille yalanladı. Romano'ya göre, 'Kraliyet Kulübü' bu Fransız yıldız için 150 milyon euroluk fantezi bir meblağ ödemeye hazır olsa da, Alman devi liderini kolayca elden çıkarmak istemiyor.

Kaynağın verdiği özel bilgilere göre, Münih kulübünün yönetimi, yetenekli forveti takımın önümüzdeki yıllara yönelik uzun vadeli yeni stratejik projesinde en temel ve merkezi figürlerden biri olarak görüyor. Bu nedenle, transfer piyasasından ne kadar büyük ve devasa mali teklifler gelirse gelsin, Bayern'in onu satma gibi bir planı yok. Daha önce Alman kulübünün efsanevi onursal başkanı Uli Hoeneß de aynı kararlı duruşu sergileyerek, takımı sportif açıdan zayıflatacak herhangi bir transfer anlaşmasının Münih devi için tamamen mantıksız ve faydasız olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca, durumun en önemli yanı, Michael Olise'nin kendi kişisel planlarında da Münih'ten ayrılma isteğinin hiç bulunmamasıdır. Fransa milli takımının bir üyesi olan oyuncu, Bundesliga'da ve Almanya'nın güzel Münih şehrinde kendini her açıdan çok rahat hissediyor. Takımın iç ortamına tamamen uyum sağlamış olması ve kulübün taktiğinde kilit rollerden birini üstlenmesinden son derece memnun.

Daha önce uluslararası basın, Real Madrid'in Olise'ye ciddi ilgi göstermesinin ana nedeni olarak Madridlilerin hücum hattındaki sağ kanadı daha da güçlendirme isteğini göstermişti. Ancak Fabrizio Romano'nun bu son açıklamasının ardından, en azından 2026 yazına kadar böyle bir transfer bombasının patlama ve gerçekleşme ihtimali çok düşük olarak değerlendiriliyor. Münihli taraftarlar, sevgili yıldızlarını yeni sezonda da Allianz Arena'da göreceklerinden emin oldular.

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