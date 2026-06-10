Avrupa transfer piyasasının mutlak kralı olarak kabul edilen Real Madrid, bu yaz transfer döneminde sadece yeni parlayan yıldızları kadrosuna katmakla kalmıyor, aynı zamanda kadroda ciddi bir temizlik yaparak bazı tecrübeli oyuncularla kesin olarak yollarını ayırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. İspanya'nın en nüfuzlu spor gazetecilerinden Jose Felix Diaz'ın özel haberlerine göre, sezonlar arası dönemde "kraliyet kulübü"nden aynı anda birkaç yüksek kalibreli ve tanınmış futbolcunun ayrılması bekleniyor. Madrid devinin yönetimi veya içeriden gelen kaynaklar henüz ayrılacak oyuncuların isimlerini kamuoyuna açıklamamış olsa da, bu durum yakında Santiago Bernabeu'da büyük bir temizlik operasyonunun başlayacağının habercisi.

Aynı zamanda Madrid ekibinin yeni transfer pazarındaki hamleleri de durmuş değil. Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmek amacıyla Liverpool'un Fransız savunmacısı Ibrahima Konate ve Inter'in hızlı ve agresif kanat beki Denzel Dumfries'i kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor. Ancak "Los Blancos"un bu yazki transfer hedefleri sadece bu iki savunmacıyla sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre, Madrid kulübü Salı günü tarihinin en sansasyonel hamlelerinden birini gerçekleştirerek, ezeli rakibi Atletico Madrid'in Arjantinli dünya şampiyonu forveti Julian Alvarez için tam 150 milyon avroluk rekor bir bonservis bedeli teklif etti. Ancak "Los Colchoneros" yönetimi, lider oyuncusunu transfer rakibine vermeyi reddederek bu olağanüstü teklifi resmen geri çevirdiğini açıkladı.

Madrid'deki bu büyük değişimlerin ve kadrodaki ciddi reformların ana sebebi de belli oldu. Önümüzdeki günlerde Real Madrid yönetiminin, dünya futbolunun efsanesi ve ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın yeni teknik direktörü olarak atadıklarına dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. "Özel" lakaplı teknik adamın Madrid tahtına gelişi, kadrodaki büyük rotasyonların ve yeni yıldız projesinin temelini atıyor. Madrid taraftarlarını çok ilginç ve heyecan verici bir sezonun beklediği kesin.

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