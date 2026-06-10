Lionel Messi, Arjantin milli takımının dünya şampiyonluğunu koruma şansını yüksek değerlendirdi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, İzlanda'ya karşı oynanan (3:0) son hazırlık maçının ardından takımının dünya şampiyonluğunu koruma şansı hakkında konuştu. Inter Miami yıldızı, ikinci yarıda oyuna girerek gol atmayı başardı ve ülkesi adına uzun yıllara dayanan uluslararası bir rekoru kırdı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Alabama'daki "Jordan-Hare" stadyumunda oynanan maçın 70. dakikasında oyuna dahil olan Lionel Messi, penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi. Bu gol, onun milli formayla attığı 117. gol oldu. Maçtan sonra fiziksel durumu hakkında TyC Sports'a röportaj veren Messi: "Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyordum. Kendimi harika hissettim ve sakatlık sonrası korkumu yendim. Şimdi açılış maçına hazırlanmak için bir haftamız var" dedi.

38 yaş, 11 ay ve 14 günlük olan Lionel Messi, resmen "Albiceleste" tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. Önceki rekor 1957'den beri efsanevi Angel Labruna'ya aitti. Ayrıca İzlanda maçı, Messi'nin Arjantin formasıyla çıktığı 199. resmi maçı oldu ve ülke tarihindeki en çok maça çıkan futbolcu unvanını daha da pekiştirdi.

Kaptan, takımın ruhunun Katar'daki zaferden sonra bile değişmediğini vurguladı. Cezayir'e karşı grup aşamasının ilk maçı öncesinde takımın kazanma arzusunun yüksek olduğunu belirtti: "Turnuva başlangıçlarında, özellikle Dünya Kupası öncesinde her zaman çok heyecanlanırım. Bu grup taraftarları asla utandırmaz. Biz her zaman daha fazlasını isteyen kazanan bir takımız" diye ekledi Lionel Messi.