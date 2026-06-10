Roberto De Zerbi, Tottenham için birçok oyuncuyu gözüne kestirdi

·0·Spor
Roberto De Zerbi, Tottenham için birçok oyuncuyu gözüne kestirdi

Roberto De Zerbi, Tottenham kadrosunu yeniden şekillendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif bir rol oynuyor, ancak Moise Kean transferi birçok kişinin düşündüğü kadar kolay olmayabilir. Eski Everton forvetinin İngiltere Premier Ligi'ne döneceğine dair haberler yayılsa da, teknik direktörün yakın bir arkadaşı bu transferin gerçekleşeceğine dair şüphelerini dile getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. kaynaklıdır.

İtalya milli takımının eski kalecisi Emiliano Viviano, Roberto De Zerbi ile yakın ilişkisi olduğunu ve teknik direktörün ona beğendiği birçok oyuncudan bahsettiğini, ancak aralarında Kean isminin geçmediğini vurguladı. Viviano, Radio Firenze Viola'ya verdiği röportajda: "Tottenham seçeneğine pek inanmıyorum. De Zerbi bana birçok oyuncudan bahsetti ama Moise hakkında hiçbir şey söylemedi" dedi.

Şu anda Tottenham'ın hücum hattında rekabet oldukça yüksek. Yeni bir forvetin gelmesi için takımın öncelikle Randal Kolo Muani, Richarlison veya Dominic Solanke gibi oyunculardan birini satması gerekecek. Kolo Muani, Paris Saint-Germain'den kiralanmıştı ve sözleşmesi sona eriyor, ancak diğer forvetlerin geleceği henüz netleşmedi.

Moise Kean, bu sezon Serie A'da çıktığı 26 maçta 8 gol atmayı başardı. Bu istatistik istikrarsız görünse de, geçen sezon 44 maçta 25 gol atması yüksek potansiyelini kanıtlıyor. Tottenham'ın geçen sezon sadece 48 gol atıp küme düşmekten zor kurtulduğu düşünülürse, takımın yeni bir kana ihtiyacı olduğu aşikar.

TottenhamRoberto De ZerbiMoise KeanTransferlerPremier Lig
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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