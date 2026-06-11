Real Madrid, Bernardo Silva için resmi teklifini iletti

Real Madrid, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva için Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakarak transfer yarışında öne geçti. Madrid ekibinin Portekizli yıldıza resmi sözleşme teklifini gönderdiği bildirildi. Bu transferin ana mimarı olarak, Santiago Bernabeu'ya teknik direktör olarak dönmesi beklenen Jose Mourinho gösteriliyor. Haberi Goal.com duyurdu .

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Real Madrid 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı. Mourinho, vatandaşı olan oyuncuyu takımın yeniden yapılanma projesinin kilit parçası olarak görüyor. Bu gelişme, uzun süredir oyuncuyla anlaştığını iddia eden Barcelona'nın planlarını ciddi şekilde tehlikeye attı.

Daha önce Bernardo Silva'nın Camp Nou'ya transfer olmak için maaşında indirime gitmeye razı olduğu ve Katalan kulübüyle sözlü anlaşmaya vardığı söylenmişti. Ancak Florentino Perez ve Jose Mourinho faktörü durumu tamamen değiştirdi. Şu anda oyuncunun menajeri Jorge Mendes, müvekkili için en uygun projeyi seçmek üzerinde çalışıyor.

Bernardo Silva, Manchester City formasıyla geçirdiği dokuz yılda gerçek bir efsaneye dönüştü. Pep Guardiola yönetiminde 6 kez İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Silva, toplamda 20 büyük kupa kazandı. Futbolcunun kendisi ise geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermediğini ve değer gördüğü bir takımda oynamak istediğini belirtti.