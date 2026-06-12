Bernardo Silva, serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer oldu

Dünya futbol sahnesinde Dünya Kupası'nın şiddetli mücadelelerinin yanı sıra, transfer piyasasında da gerçek sansasyonlar yaşanıyor. Son günlerde efsanevi teknik direktör Jose Mourinho'nun dönüşüyle spor basınının merkezine oturan Real Madrid, bir başka ses getiren hamlesini gerçekleştirdi. Birçok dev kulübün radarında olan Portekizli yetenekli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, kariyerine İspanya'da devam edecek. Dünyaca ünlü ve en güvenilir muhabir Fabrizio Romano'nun özel haberine göre, "Los Blancos" deneyimli oyun kurucu ile tam anlaşmaya vardı.

Elde edilen son bilgilere göre, 31 yaşındaki Portekizli futbol yıldızı Madrid deviyle 2028 yazına kadar geçerli resmi sözleşmeyi imzaladı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu anlaşmada tarafların karşılıklı rızasıyla iş birliğini bir yıl daha, yani 2029'a kadar uzatma opsiyonunun da özel bir madde olarak yer almasıdır.

Manchester City'ye veda ve Madrid'e bedelsiz transfer

Avrupa futbolu severler için en sevindirici ve şaşırtıcı detay, yetenekli orta saha oyuncusunun İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpten resmen ayrılması oldu. Bu durum, La Liga devi Real Madrid'e bu üst düzey futbolcuyu tamamen bedelsiz, yani serbest oyuncu statüsünde kadrosuna katma fırsatı sundu. Pep Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonlukları dahil birçok kupa kazanan Bernardo, artık Santiago Bernabeu'da yeni zaferlere yürüyecek.

Bernardo Silva, oyun görüşü, milimetrik pasları ve bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Geride bıraktığımız sezonda "City" formasıyla tüm turnuvalarda toplam 53 maçta görev alarak üç gol ve beş asistlik katkı sağlamıştı. Saygın ve prestijli Transfermarkt analistlerinin hesaplamalarına göre, Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Euroseviyesinde.

Madrid taraftarları, Jose Mourinho ve Bernardo Silva ikilisinin yeni sezonda "Los Blancos"un orta sahasına daha fazla estetik ve güç katacağından şüphe duymuyor. La Liga'da rekabetin yeni bir güçle alevleneceği kesin!

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