Thibaut Courtois, Jose Mourinho ile olan ilişkisi hakkında konuştu

·50·Spor
Thibaut Courtois, Jose Mourinho ile olan ilişkisi hakkında konuştu

Real Madrid ve Belçika milli takımının yıldız kalecisi Thibaut Courtois, kısa süre önce 'kraliyet kulübü'nün başına geçen efsanevi teknik direktör Jose Mourinho ile olan ilişkisine dair ilginç anılarını paylaştı. Bilindiği üzere bu iki ünlü futbol figürü, daha önce Londra'nın Chelsea kulübünde birlikte çalışmış ve birçok başarıya imza atmışlardı.

Deneyimli kaleci, 'Özel Biri' lakaplı teknik direktörle çalışmanın her zaman kolay olmadığını ancak bu yöntemin kendisine sadece fayda sağladığını belirtti. Belçikalı eldiven, "Aramızda bazen ciddi tartışmalar ve fikir ayrılıkları olurdu" diyerek söze başladı.

Teknik direktörün kendine has 'harekete geçirme' yöntemi

Courtois, Londra ekibinde forma giydiği dönemden çarpıcı bir örnek verdi:

«Bir keresinde beni Everton'a karşı oynanan önemli maçta ilk 11'e almayıp yedek kulübesine çekmişti. Bunun sebebi basitti; bir önceki Aston Villa maçında rakibin kanattan ceza sahasına gönderdiği iki tehlikeli ortada hata yapmıştım. Bu, Jose'nin beni zihinsel olarak 'uyandırmak' ve kendime getirmek için kullandığı özel bir psikolojik yöntemdi.»

Ancak bu sert tutum kısa sürede meyvesini verdi. Thibaut, sadece bir hafta sonra West Ham maçında kaleye geri döndüğünü ve maç boyunca 5-6 kritik kurtarış yaparak takımını mutlak gollerden kurtardığını ifade etti.

Aşağıdaki tabloda Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni öğrencisiyle Chelsea dönemindeki taktiksel bağını görebilirsiniz:

Olay

Teknik direktörün kararı

Hedeflenen amaç

Oyuncunun tepkisi

Nihai sonuç

Aston Villa maçındaki hata

Bir sonraki maçta yedek bırakma

Zihinsel olarak 'uyandırma'

Hatayı doğru anlama

West Ham maçında 5-6 süper kurtarış

Dürüstlük, sağlam ilişkilerin anahtarıdır

Saygın AS AS gazetesine verdiği röportajda Courtois, Portekizli teknik adamın karakterindeki en belirgin özelliğe dikkat çekti. "Mourinho, lafı dolandırmayan, ne düşünüyorsa insanın yüzüne doğrudan söyleyen mert bir teknik direktör. Benim karakterim de böyle. Bu yüzden birbirimizi her zaman iyi anladık ve aramızdaki ilişki daima samimi ve sağlam kaldı" diyerek sözlerini noktaladı.

Şimdi bu iki güçlü karakter, Real Madrid çatısı altında bir kez daha bir araya geldi. Bu iş birliğinin takıma ne gibi yeni zaferler kazandıracağını izlemek tüm futbolseverler için oldukça heyecan verici olacak.

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Thibaut CourtoisJosé MourinhoReal MadridChelseaBelçika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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