Okyanus ötesi sahalarda başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm ülkeleri tek bir amaç etrafında birleştirmeye devam ediyor. Dünya futbolunun gerçek kralları ve beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya Milli Takımı'nın bu yılki yürüyüşü, bizzat ülke yönetiminin yakın takibinde. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, turnuvanın ilk çetin mücadeleleri öncesinde milli takım oyuncularına ilham verici ve tarihi bir mesaj gönderdi.

Devlet başkanının sosyal medyadaki resmi hesabında yayınlanan özel video mesajı, kısa sürede milyonlarca taraftar arasında yayılarak büyük ses getirdi.

«Tarihteki altıncı şampiyonluk kupasına ihtiyacımız var!»

Brezilya lideri, yeşil sahalarda ülkesinin onurunu koruyan her futbolcunun sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

«Sevgili futbolcularımız yeşil sahaya adım attıklarında, her maçın ilk dakikasından son saniyesine kadar gerçek savaşçılar gibi mücadele etmeliler. Arkalarında tüm Brezilya halkının nefesini tutmuş, büyük bir umutla beklediğini bir an bile unutmamalılar.

Ülkemizin bu uzun zamandır beklenen altıncı Dünya Kupası'na su ve hava gibi ihtiyacı var! Brezilya Milli Takımı bu prestijli turnuvaya sadece sıradan bir katılımcı veya yeni galibiyetler için katılmıyor. Tek ve ana hedefimiz, kupayı vatanına getiren şampiyon olmaktır!»

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Brezilya liderinin mesajının içeriğini ve milli takımın ana hedeflerini yakından inceleyebilirsiniz:

Mesajı gönderen devlet başkanı Milli takımın mevcut durumu Ülkenin beklediği ana sonuç Mesajın iletildiği ana kişiler Teknik direktöre verilen özel görev Turnuvadaki hedef Luiz Inácio Lula da Silva Beş kez Dünya şampiyonu Altıncı kez ana kupayı kazanmak Milli takım futbolcuları Carlo Ancelotti'nin zengin deneyimini hatırlatmak Sadece şampiyonluk (kupayı eve götürmek)

Carlo Ancelotti'ye özel ve önemli görev

Devlet başkanı konuşmasında sadece futbolcuları motive etmekle kalmadı, aynı zamanda takımın başına yeni geçen ünlü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de özel bir görev verdi. Başkan Lula da Silva, deneyimli hocanın zengin geçmişinin ve futbolculuk dönemindeki büyük ustalığının öğrencileri için büyük bir okul olması gerektiğini belirtti.

«Carlo, bu genç çocuklara teknik direktörlük alanında ne kadar yüksek bir deneyime sahip olduğunu ve zamanında yeşil sahada ne kadar harika ve eşsiz bir futbolcu olduğunu sık sık hatırlat. Bu onlara ekstra güç ve cesaret verecektir», diyerek sözlerini noktaladı Brezilya Devlet Başkanı.

Hatırlatalım, 'pentacampeones' bu Dünya Kupası'nın grup aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya milli takımlarına karşı mücadele edecek ve tüm Brezilya halkı sadece zafer dolu bir yürüyüş bekliyor.

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