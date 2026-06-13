Brezilya Devlet Başkanı milli takımı şampiyonluk kürsüsüne davet etti

·1·Spor
Brezilya Devlet Başkanı milli takımı şampiyonluk kürsüsüne davet etti

Okyanus ötesi sahalarda başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm ülkeleri tek bir amaç etrafında birleştirmeye devam ediyor. Dünya futbolunun gerçek kralları ve beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya Milli Takımı'nın bu yılki yürüyüşü, bizzat ülke yönetiminin yakın takibinde. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, turnuvanın ilk çetin mücadeleleri öncesinde milli takım oyuncularına ilham verici ve tarihi bir mesaj gönderdi.

Devlet başkanının sosyal medyadaki resmi hesabında yayınlanan özel video mesajı, kısa sürede milyonlarca taraftar arasında yayılarak büyük ses getirdi.

«Tarihteki altıncı şampiyonluk kupasına ihtiyacımız var!»

Brezilya lideri, yeşil sahalarda ülkesinin onurunu koruyan her futbolcunun sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

«Sevgili futbolcularımız yeşil sahaya adım attıklarında, her maçın ilk dakikasından son saniyesine kadar gerçek savaşçılar gibi mücadele etmeliler. Arkalarında tüm Brezilya halkının nefesini tutmuş, büyük bir umutla beklediğini bir an bile unutmamalılar.

Ülkemizin bu uzun zamandır beklenen altıncı Dünya Kupası'na su ve hava gibi ihtiyacı var! Brezilya Milli Takımı bu prestijli turnuvaya sadece sıradan bir katılımcı veya yeni galibiyetler için katılmıyor. Tek ve ana hedefimiz, kupayı vatanına getiren şampiyon olmaktır!»

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Brezilya liderinin mesajının içeriğini ve milli takımın ana hedeflerini yakından inceleyebilirsiniz:

Mesajı gönderen devlet başkanı

Milli takımın mevcut durumu

Ülkenin beklediği ana sonuç

Mesajın iletildiği ana kişiler

Teknik direktöre verilen özel görev

Turnuvadaki hedef

Luiz Inácio Lula da Silva

Beş kez Dünya şampiyonu

Altıncı kez ana kupayı kazanmak

Milli takım futbolcuları

Carlo Ancelotti'nin zengin deneyimini hatırlatmak

Sadece şampiyonluk (kupayı eve götürmek)

Carlo Ancelotti'ye özel ve önemli görev

Devlet başkanı konuşmasında sadece futbolcuları motive etmekle kalmadı, aynı zamanda takımın başına yeni geçen ünlü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de özel bir görev verdi. Başkan Lula da Silva, deneyimli hocanın zengin geçmişinin ve futbolculuk dönemindeki büyük ustalığının öğrencileri için büyük bir okul olması gerektiğini belirtti.

«Carlo, bu genç çocuklara teknik direktörlük alanında ne kadar yüksek bir deneyime sahip olduğunu ve zamanında yeşil sahada ne kadar harika ve eşsiz bir futbolcu olduğunu sık sık hatırlat. Bu onlara ekstra güç ve cesaret verecektir», diyerek sözlerini noktaladı Brezilya Devlet Başkanı.

Hatırlatalım, 'pentacampeones' bu Dünya Kupası'nın grup aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya milli takımlarına karşı mücadele edecek ve tüm Brezilya halkı sadece zafer dolu bir yürüyüş bekliyor.

Dünya Kupası'nın en sıcak maçlarını, devlet başkanlarının spora dair özel açıklamalarını, maç analizlerini ve spor dünyasından en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ruben Amorim'in Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyorRuben Amorim'in Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyorBugün, 17:54Stuart Pearce, Declan Rice'ı İngiltere Milli Takımı'nda liderliği ele almaya çağırdıStuart Pearce, Declan Rice'ı İngiltere Milli Takımı'nda liderliği ele almaya çağırdıBugün, 17:34Dünya Kupası öncesinde Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındıDünya Kupası öncesinde Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındıBugün, 17:33Ancelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulunduAncelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulunduBugün, 17:24Michel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcıMichel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcıBugün, 17:16İtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiİtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiBugün, 17:12
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi