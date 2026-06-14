İskoçya Milli Takımı ilk turda Haiti'yi mağlup etti

Okyanus ötesinin yeşil sahalarında düzenlenen tarihi 2026 Dünya Kupası'nda heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Dostça ve sıcak bir futbol atmosferinin hakim olduğu turnuvada, C Grubu'nun ilk hafta maçları tamamlandı ve gruptaki ilk liderler belli oldu. Foxborough'daki muhteşem Gillette Stadium'da oynanan karşılaşmada, Avrupa temsilcisi İskoçya Milli Takımı, Kuzey Amerika kıtasından gelen Haiti ile karşı karşıya geldi.

Puanların su gibi gerekli olduğu bu mücadelede, İskoç futbolcular minimal skorla önemli bir galibiyet elde ettiler.

John McGinn'den tek ve galibiyet getiren gol

Karşılaşma beklendiği gibi her iki tarafın da bitmek bilmeyen atakları ve sert mücadelesiyle başladı. İlk yarının 28. dakikasında, İskoçya Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu John McGinn, rakip fileleri havalandırarak stadyumu dolduran binlerce Avrupalı taraftarı sevince boğdu.

Maçın geri kalanında Haiti oyuncuları dengeyi sağlamak için ne kadar çabalasa da, İskoçya savunması ve kalecisi güven vererek kalesini gole kapattı. Böylece 1-0'lık skor, İskoçlara ilk üç puanı kazandırdı.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla C Grubu'ndaki 1. hafta maç sonuçlarını ve puan durumundaki güncel vaziyeti yakından inceleyebilirsiniz:

Grup aşaması ve hafta Karşılaşan takımlar Resmi skor Golü atan ve dakika Stadyum Gruptaki güncel lider C Grubu, 1. hafta Haiti — İskoçya 0 : 1 John McGinn (28. dakika) Gillette Stadium

(Foxborough) İskoçya

(3 puanla) C Grubu, 1. hafta Brezilya — Fas 1 : 1 — — —

C Grubu'nda sürpriz gelişme: Brezilya puan kaybetti

Hatırlatmak gerekirse, grubun açılış maçında gerçek bir sürpriz yaşanmıştı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Afrika temsilcisi Fas ile berabere kalarak 1-1'lik skorla değerli puanlar kaybetmişti.

Bu sonuçla birlikte, Haiti'yi mağlup eden İskoçya Milli Takımı, ilk haftanın ardından 3 puanla C Grubu'nda tek başına liderliğe yükseldi. Önümüzde taraftarları daha heyecanlı ve dramatik maçlar bekliyor.

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