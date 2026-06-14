Arsenal'in hedefindeki Ayoub Bouaddi: Faslı yetenek Premier Lig'e mi gidiyor?

2026 Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte transfer piyasasında yeni isimler parlamaya başladı. Fas milli takımının genç yıldızı Ayoub Bouaddi, Brezilya'ya karşı oynanan (1:1) maçtaki harika performansının ardından dünya çapındaki scoutların dikkatini çekti. Özellikle İngiliz kulübü Arsenal, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atmaya başladı. Bu konuda haber veriyor.

Lille altyapısından yetişen Bouaddi, MetLife Stadyumu'ndaki maçta orta sahayı tamamen kontrol etti. Goal.com'un haberine göre, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta oyuncunun teknik becerilerini yüksek buluyor ve onu takımın merkezini güçlendirmek için ana hedef olarak görüyor. Londralılar, bu yetenekli oyuncuyla birkaç aydır iletişim halindeler.

Transfer dedikoduları ve rekabet

Bouaddi için verilen mücadelede sadece Arsenal değil, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi dev kulüpler de yer alıyor. Ancak futbolcunun kendisi şimdilik transfer konusunda temkinli kalmayı tercih ediyor. Gazeteci David Ornstein'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaliyle ilgili sorusuna yanıt veren genç yıldız, tüm odak noktasının milli takımda olduğunu vurguladı.

"Şu anda tüm dikkatim sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ve bu soruya net bir cevap veremem. Elbette büyük kulüplerin bana ilgi göstermesinden dolayı mutluyum. Ancak şu an Fas ile turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi Ayoub Bouaddi.

Sahadaki liderlik ve benzersiz istatistikler

Brezilya maçında Bouaddi, yaşına göre oldukça olgun ve güven verici bir oyun sergiledi. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın baskısı altında kaldığında bile soğukkanlılığını korudu. İstatistiklere göre maç boyunca 87 kez topla buluşarak takımında bu alanda en yüksek rakamı kaydetti.

Ayrıca Faslı yetenek, 53 kez topla ilerleme kaydederek rakip savunmayı sürekli zor durumda bıraktı. Profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra matematik alanında yükseköğrenim gören Bouaddi, sahadaki entelektüel potansiyeliyle de uzmanları şaşırtıyor. Eğer Arsenal bu transferi gerçekleştirebilirse, Mikel Arteta'nın elinde geleceğin en güçlü orta saha oyuncularından biri olabilir.