Arsenal'in hedefindeki Ayoub Bouaddi: Faslı yetenek Premier Lig'e mi gidiyor?

·50·Spor
Arsenal'in hedefindeki Ayoub Bouaddi: Faslı yetenek Premier Lig'e mi gidiyor?

2026 Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte transfer piyasasında yeni isimler parlamaya başladı. Fas milli takımının genç yıldızı Ayoub Bouaddi, Brezilya'ya karşı oynanan (1:1) maçtaki harika performansının ardından dünya çapındaki scoutların dikkatini çekti. Özellikle İngiliz kulübü Arsenal, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atmaya başladı. Bu konuda haber veriyor.

Lille altyapısından yetişen Bouaddi, MetLife Stadyumu'ndaki maçta orta sahayı tamamen kontrol etti. Goal.com'un haberine göre, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta oyuncunun teknik becerilerini yüksek buluyor ve onu takımın merkezini güçlendirmek için ana hedef olarak görüyor. Londralılar, bu yetenekli oyuncuyla birkaç aydır iletişim halindeler.

Transfer dedikoduları ve rekabet

Bouaddi için verilen mücadelede sadece Arsenal değil, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi dev kulüpler de yer alıyor. Ancak futbolcunun kendisi şimdilik transfer konusunda temkinli kalmayı tercih ediyor. Gazeteci David Ornstein'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaliyle ilgili sorusuna yanıt veren genç yıldız, tüm odak noktasının milli takımda olduğunu vurguladı.

"Şu anda tüm dikkatim sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ve bu soruya net bir cevap veremem. Elbette büyük kulüplerin bana ilgi göstermesinden dolayı mutluyum. Ancak şu an Fas ile turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi Ayoub Bouaddi.

Sahadaki liderlik ve benzersiz istatistikler

Brezilya maçında Bouaddi, yaşına göre oldukça olgun ve güven verici bir oyun sergiledi. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın baskısı altında kaldığında bile soğukkanlılığını korudu. İstatistiklere göre maç boyunca 87 kez topla buluşarak takımında bu alanda en yüksek rakamı kaydetti.

Ayrıca Faslı yetenek, 53 kez topla ilerleme kaydederek rakip savunmayı sürekli zor durumda bıraktı. Profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra matematik alanında yükseköğrenim gören Bouaddi, sahadaki entelektüel potansiyeliyle de uzmanları şaşırtıyor. Eğer Arsenal bu transferi gerçekleştirebilirse, Mikel Arteta'nın elinde geleceğin en güçlü orta saha oyuncularından biri olabilir.

ArsenalFasTransferAyoub BouaddiFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ruslan Pimenov: Özbekistan milli takımı gruptan çıkamazRuslan Pimenov: Özbekistan milli takımı gruptan çıkamazBugün, 13:10Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Diogo Jota'yı andıCristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Diogo Jota'yı andıBugün, 11:10Perez, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'yi Real Madrid'e getirmek istiyorPerez, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'yi Real Madrid'e getirmek istiyorBugün, 10:47Vitaliy Denisov, Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdiVitaliy Denisov, Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdiBugün, 10:40Arsenal, Fas'ın yeni yıldızı Ayyoub Bouaddi için 70 milyon euro ödemeye hazırArsenal, Fas'ın yeni yıldızı Ayyoub Bouaddi için 70 milyon euro ödemeye hazırBugün, 10:32Manchester City, Chelsea savunmacısını kadrosuna katmak istiyorManchester City, Chelsea savunmacısını kadrosuna katmak istiyorBugün, 10:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?