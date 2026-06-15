Gaethje, Topuria'yı teknik nakavtla mağlup ederek sansasyonel bir zafer kazandı!

ABD'nin başkenti Washington'da, spor dünyasının merakla beklenen en büyük etkinliklerinden biri olan «UFC Beyaz Saray» süper turnuvası sona erdi. Karma dövüş sanatları tutkunlarını aylardır heyecanlandıran bu tarihi spor gecesinin ana maçı, gerçek bir drama ve beklenmedik bir sonuçla MMA tarihine geçti. Hafif sıkletin namağlup şampiyonu İspanyol Ilia Topuria ile bu klasmanın en tehlikeli ve savaşçı yıldızı Amerikalı Justin Gaethje oktagonda karşı karşıya geldi.

İki namağlup dövüşçünün büyük karşılaşması, ilk saniyelerden itibaren arenada gerçek bir savaş atmosferi yarattı.

Oktagondaki gerçek kıyım ve dördüncü raunttaki kader

Resmi yönetmeliğe göre 5 raunt olarak belirlenen bu şampiyonluk maçı, kanlı ve şiddetli darbeler altında geçti. İlk dakikalardan itibaren Justin Gaethje, geleneksel baskı kurma ve sert vuruş stilini devreye soktu. Mevcut şampiyon Ilia Topuria rakibine layıkıyla karşılık vermeye çalışsa da, Amerikalı «Highlight»ın korkunç kombinasyonları karşısında zor anlar yaşadı.

Dört raunt boyunca süren şiddetli mücadelede Ilia Topuria, sağlığı için oldukça tehlikeli olan birçok ağır ve sert darbe aldı. Dördüncü raunt sona erip sporcular köşelerine çekildiklerinde, resmi sağlık görevlileri duruma müdahale etmek zorunda kaldı. İspanyol şampiyonun yaralarını dikkatlice inceleyen doktorlar, sağlığını riske atmamak adına 5. raunt öncesinde maça devam etmesine kesinlikle izin vermediler.

Aşağıdaki resmi MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Beyaz Saray» turnuvasının bu ana maçının detaylarını ve kaydedilen sonuçları yakından inceleyebilirsiniz:

Müsabaka ve maç statüsü Sıklet ve branş Kazanan Amerikalı yıldız Mağlup olan mevcut sıklet kralı Maçın durdurulma zamanı ve yöntemi Kararı veren yetkili kişiler UFC Beyaz Saray (Washington)

(Ana maç) Hafif sıklet

(Şampiyonluk maçı) Justin Gaethje

(Yeni zafer sahibi) Ilia Topuria

(«El Matador») 4. raunt sonrası, Teknik nakavt Resmi sağlık doktorları

(Yasak konuldu)

Gaethje — yeni zaferin zirvesinde!

Böylece hakem maçı vaktinden önce durdurarak teknik nakavt (TKO) kararı verdi ve Justin Gaethje bu sansasyonel ve tarihi zaferin mutlak sahibi oldu. Bu başarının Gaethje'nin kariyerini daha yüksek zirvelere taşıyacağı şüphesiz. Diğer taraftan, bugüne kadar oktagonda yenilgi yüzü görmeyen Ilia Topuria için bu, doktorların koyduğu yasak nedeniyle alınan ilk acı ve ağır mağlubiyet oldu. Washington'ın ev sahipliği yaptığı bu uzun zamandır beklenen turnuva, beklenmedik dramasıyla sona erdi.

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