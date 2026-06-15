Dünya Kupası'ndaki bir gol Katarlı futbolcuya servet kazandırdı

·41·Spor
Dünya Kupası'ndaki bir gol Katarlı futbolcuya servet kazandırdı

Katar Yatırım Otoritesi, Boualem Khoukhi'ye 3 milyon ABD doları ve değeri 500 bin doların üzerinde olan özel bir Rolls-Royce Phantom hediye etti. Bu gelişme The Touchmine tarafından duyuruldu.

Katarlı futbolcu Boualem Khoukhi'nin 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı oynanan maçın 94. dakikasında attığı gol, kariyerinin en önemli ve tarihi anlarından biri oldu. Bu gol, Katar milli takımına uzun süredir beklenen beraberliği ve Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandırdı.

Takım yönetimi ve sponsorlar, futbolcuyu ödüllendirmek amacıyla büyük bir ikramiye hazırladı. Bu kritik pozisyon için kendisine 3 milyon dolar nakit para ödülü ve değeri yarım milyon doları aşan lüks bir Rolls-Royce Phantom verilmesi kararlaştırıldı.

İlginç olan nokta ise, maçın ardından VAR sistemiyle yapılan incelemede topun İsviçreli savunma oyuncusu Miro Muheim'e çarptığının belirlenmesi ve golün resmi olarak kendi kalesine gol (autogoal) olarak kaydedilmesiydi.

Ancak bu durum ödülü etkilemedi; Boualem Khoukhi'nin baskısı ve oyundaki katkısı bu gole neden olduğu için vaat edilen tüm bonusların ve lüks aracın kendisine teslim edileceği açıklandı.

Boualem KhoukhiKatarRolls-Royce PhantomİsviçreMiro Muheim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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