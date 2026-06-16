İran ve Yeni Zelanda Arasındaki Maçta Mücadeleci Beraberlik

Kuzey Amerika sahalarında milyonlarca futbolseverin gözü önünde heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası, beklenmedik sonuçları ve gollü maçlarıyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Oldukça ilginç ve sürpriz olaylara sahne olan G Grubu'ndaki ilk tur mücadeleleri resmen sona erdi. Grubun ikinci dramatik karşılaşmasında, Asya'nın önde gelen temsilcilerinden İran milli takımı, Okyanusya bölgesinin devi Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi ve kıran kırana geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Inglewood'da Gol Şovu: Rezaian, Mohebi ve Just'ın Dublesi

ABD'nin Inglewood şehrinde bulunan görkemli SoFi Stadium'da oynanan bu karşılaşma, futbolseverler için gerçek bir görsel şölene dönüştü. Birçok tehlikeli pozisyonun yaşandığı maçta her iki takım da hücum futbolu sergiledi:

Okyanusyalıların Hızlı Baskını: Maç, Yeni Zelandalıların yoğun ataklarıyla başladı. Henüz 7. dakikada Okyanusyalıların yıldızı Just, skoru açarak takımını öne geçirdi.

Perslerin Cevabı ve Denge: İranlılar kısa sürede toparlandı ve 32. dakikada Rezaian, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla sarsarak durumu eşitledi.

İkinci Yarı Draması: İkinci yarı da gollere sahne oldu. 54. dakikada Yeni Zelanda adına Just, dublesini tamamlayarak takımını yeniden öne geçirdi. Ancak Persler pes etmedi ve 64. dakikada Mohebi'nin ustalığıyla nihai skoru (2-2) belirlediler.

Aşağıdaki resmi maç analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası 1. turunda yer alan bu karşılaşmanın başlangıç kadrolarını ve gruptaki genel durumu detaylıca inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Resmi Aşama Maç Tarihi ve Stadyum Maç Sonucu ve Gol Atanlar İran Milli Takımı Başlangıç Kadrosu Yeni Zelanda Milli Takımı Başlangıç Kadrosu Gruptaki 1. Turun Diğer Maç Sonucu 2026 Dünya Kupası, G Grubu

(1. Tur Maçı) 16 Haziran, Inglewood

SoFi Stadium İran — Yeni Zelanda

2:2

(Rezaian 32, Mohebi 64 — Just 7, 54) Beiranvand, Rezaian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ezatollohi, Hodos, Mohebi, Moghanlou, Taremi. Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Kashache, Bell, Stamenich, McCowatt, Singh, Just, Wood. Belçika — Mısır

1:1

(Her iki takım da 1 puan aldı)

G Grubu'nda Tam Eşitlik ve Maksimum Heyecan

Bu beraberlik sonucunda grupta gerçek bir rekabet ve yüksek heyecan oluştu. Hatırlatmak gerekirse, grubun ilk maçında Avrupa devi Belçika ile Afrika'nın güçlü temsilcisi Mısır karşı karşıya gelmiş ve o maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Böylece ilk tur sonunda G Grubu'ndaki dört milli takım da eşit puanlar aldı ve bir üst tura çıkma mücadelesi yeniden alevlendi. Artık takımlar, ikinci turda galibiyet alarak play-off yolunu netleştirmek için tüm güçleriyle mücadele edecekler. Taraftarları önlerinde daha şiddetli ve amansız savaşlar bekliyor!

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