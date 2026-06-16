Jose Mourinho Real Madrid Kadrosuna Felix Nmecha'yı Katmak İstiyor

·81·Spor
Jose Mourinho Real Madrid Kadrosuna Felix Nmecha'yı Katmak İstiyor

Avrupa futbol dünyasında transfer piyasası kızışırken, büyük kulüpler arasındaki gizli savaş yeni bir aşamaya geçti. Kraliyet kulübünün başına ikinci kez geçen efsanevi Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Real Madrid'de yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. 'The Special One' olarak bilinen ünlü teknik adam, yaz transfer döneminde orta sahayı daha da güçlendirmek amacıyla Borussia Dortmund ve Almanya milli takımının orta saha oyuncusu Felix Nmecha'yı radarına aldı.

'Special One'ın yeni keşfi: Nmecha neden Madrid'e lazım?

Almanya'nın saygın spor yayınlarından Sky Sport Germany'nin sıcak haberine göre, Portekizli teknik direktör 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun sahadaki verimli oyunu ve taktik potansiyelinden oldukça etkilenmiş durumda. Mourinho, bu Alman yeteneği Santiago Bernabeu'nun merkez hattındaki rekabeti artırmak ve oyun temposunu kontrol etmek için en ideal aday olarak görüyor.

Ancak 'Galacticos' için bu transfer kolay olmayacak. Çünkü yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Premier League devleri Manchester City ve Manchester United da şimdiden ciddi bir mücadeleye girişti. Futbol uzmanlarının hesaplamalarına göre, Alman yıldızın şu anki tahmini transfer piyasası değeri 50 milyon euro civarında seyrediyor.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Felix Nmecha'nın geçen sezonki istatistiklerini ve transfer piyasasındaki durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve yaşı

Mevcut takımı ve vatanı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun planı

Transfer piyasasındaki ana rakipler

Almanya ligindeki istatistikleri

Muhtemel transfer bedeli

Felix Nmecha


(25 yaşında)

Borussia Dortmund


(Almanya)

Real Madrid orta sahasını güçlendirmek

• Manchester City


• Manchester United

29 maç


(2 gol, 3 asist)

50 milyon euro

Bundesliga'da sağlam temel

Hatırlatalım, yetenekli futbolcu geçen sezon Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla toplam 29 resmi maça çıkmayı başardı. Bu karşılaşmalarda rakip ağları 2 kez sarsarken, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası (asist) vererek takımının başarılarına değerli katkılarda bulundu.

Madrid'deki transfer entrikaları hakkında:

Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşü, Real Madrid'in transfer politikasına da yeni bir soluk getirdi. Eğer Kraliyet kulübü Manchester ekipleriyle gireceği ekonomik yarıştan galip çıkarsa, Felix Nmecha'nın yeni sezonda Real Madrid'in temel taktik figürlerinden biri olacağı şüphesizdir. Madrid taraftarları, 'Special One'ın bu hamlesini büyük bir merakla bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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