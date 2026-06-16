Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı prestijli 2026 Dünya Kupası, sahadaki kıyasıya mücadelelerin yanı sıra, çevresinde gelişen ilginç ve beklenmedik olaylarla da dünya spor kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez organizatörlerin ve güvenlik sistemlerinin aşırı katılığı, Güney Amerika'nın en güçlü devlerinden biri olan Uruguay Milli Takımı üyelerinin ciddi bir sınav vermesine neden oldu. Dünya Kupası'ndaki ilk maçları öncesinde okyanus ötesine ulaşan Uruguaylı yıldızlar, ABD topraklarına ayak basar basmaz yerel gümrük ve güvenlik servislerinin beklenmedik ve son derece titiz kontrolüyle karşılaştılar.

Özel köpeklerin yardımıyla denetim ve havalimanı düzeni

Havalimanı güvenlik görevlilerinin talebi üzerine, Uruguay Milli Takımı'nın tüm ünlü futbolcuları ve teknik heyet üyeleri özel kontrol şeridinde sıraya girmek zorunda kaldı. Tüm kişisel eşyaları, spor çantaları ve valizleri düzenli bir şekilde yere yerleştirildi. Ardından, yerel kolluk kuvvetleri görevlileri, özel eğitimli hizmet köpekleri eşliğinde her bir bagajı ve her bir detayı ayrı ayrı ve çok titiz bir şekilde incelediler.

Bu sıra dışı ve psikolojik baskı içeren süreç, Uruguay Milli Takımı uçağının ABD havalimanına iniş yapmasının hemen ardından organize edildi. Dikkat çekici olan nokta ise, takım üyelerinin bu yılki Dünya Kupası'ndaki ilk resmi maçlarını tam da bu şehirde ve bu stadyumda oynayacak olmalarıydı.

Ancak Latin Amerikalıların yolculuk zorlukları sadece gümrük kontrolleriyle sınırlı kalmadı. Milli takım, okyanus ötesi uçuş sırasında hava sahasıyla ilgili ciddi teknik sorunlarla da karşılaştı. Edinilen bilgilere göre, uçak uçuş programından birkaç saat gecikmeli olarak hareket etti. Uruguay Futbol Federasyonu temsilcilerinin üzüntüyle medyaya bildirdiğine göre, ABD hava sahasına giriş için gerekli olan resmi izin zamanında sunulmamıştı. Bunun temel nedeni ise FIFA'nın Meksika topraklarından kalkış için talep edilen ilgili belgeleri isteme sürecini haksız yere geciktirmesiydi.

Aşağıdaki resmi spor ve organizasyon analiz tablosu aracılığıyla, Uruguay Milli Takımı'nın 'H' grubundaki durumunu, 2026 Dünya Kupası turnuva takvimini ve ABD'deki güvenlik olayları karşılaştırmasını yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva grubu ve katılımcı statüsü 1. maç sonucu ve oynandığı yer 2. maçtaki gelecek rakip ve tarihi 3. maçtaki belirleyici mücadele ve tarihi ABD topraklarında sıkı denetime maruz kalan ilk takım Güvenlik kontrolünün temel yöntemi 'H' grubu

(Uruguay Milli Takımı) 1:1 (Beraberlik)

Suudi Arabistan'a karşı, Miami (Hard Rock Stadyumu) Cape Verde

(22 Haziran) İspanya

(27 Haziran) Özbekistan Milli Takımı

(Sosyal medya yankıları) Özel eğitimli hizmet köpekleri ve tam bagaj araması

Miami'deki dramatik beraberlik ve tanıdık manzara

Bu yorucu yolculuğa ve psikolojik baskılara rağmen, Uruguay Milli Takımı turnuvadaki ilk maçını oynamayı başardı. 'H' grubunun ilk turu kapsamında Suudi Arabistan ile Uruguay Milli Takımları arasındaki karşılaşma, 15 Haziran'dan 16 Haziran'a sarkan gecede Florida eyaletinin güzel şehri Miami'de bulunan görkemli Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşti. İlginç ve mücadele dolu geçen bu karşılaşmada galip çıkamadılar ve maç 1:1'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlandı.

Grup aşaması kapsamında Latin Amerika temsilcilerini önlerinde iki kritik ve belirleyici maç daha bekliyor. Önce 22 Haziran'da Cape Verde Milli Takımı'na karşı (2. tur) sahaya çıkacaklar, grubun son maçını ise 27 Haziran'da Avrupa devi İspanya Milli Takımı'na karşı (3. tur) oynayacaklar.

Özbek taraftarlar için tanıdık bir durum: Hatırlatmak isteriz ki, bu Dünya Kupası mücadeleleri bu yıl 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere üç büyük ülkede yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Dikkat çekici ve bizim için üzücü olan nokta, ABD sınırını geçerken bu denli sıkı ve ciddi bir denetime maruz kalan ilk takımın bizim Özbekistan Milli Takımımız olmasıydı. O dönemde vatandaşlarımıza karşı sergilenen bu tutum, sosyal medyada Özbek taraftarlar ve uluslararası uzmanlar arasında büyük tepki ve hararetli tartışmalara yol açmıştı. Görünüşe göre, okyanus ötesi ev sahipleri güvenlik konusunda dünya devlerine bile hiçbir ayrıcalık tanımıyorlar.

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