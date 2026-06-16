William Saliba Kendisini Dünyanın En İyi Savunmacılarından Biri Olarak Görüyor

Arsenal ve Fransa milli takımının savunmacısı William Saliba, futboldaki konumu ve yetenekleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Son iki sezonda Premier League'in en güçlü stoperlerinden biri haline gelen futbolcu, kendisini dünyanın en iyileri arasında gördüğünü gizlemedi. Ona göre, forvetler kadar ilgi odağı olmasa da kendi pozisyonunda üst düzey bir performans sergiliyor. Goal.com haberi veriyor.

GQ dergisine verdiği röportajda Saliba, mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında konuştu. Futbolcu, Mikel Arteta yönetiminde gerçek bir lidere dönüştüğünü ve oyun tarzının rakiplerde korku uyandırması gerektiğini vurguladı. Arsenal kadrosunun temel taşlarından biri haline gelen savunmacı, takım başarılarının kişisel itibarı için ne kadar önemli olduğunun farkında.

Yıldızlık ve Mütevazılık

Saliba, popülaritesinin Kylian Mbappe veya Ousmane Dembele gibi hücum oyuncularına kıyasla biraz daha düşük olduğunu kabul ediyor. Sözlerine göre, taraftarlar her zaman gol atan ve asist yapan futbolcuları daha çok takdir ediyor. Ancak bu durum, onun kendine olan güvenini sarsmıyor.

“Mbappe veya Dembele gibi bir yıldız değilim ama kendi pozisyonumda dünyanın en iyilerinden biriyim. İmkanım olsaydı ben de bir forvet olup sezonda 30 gol atardım. Ancak kaderimde savunmacı olmak varmış ve bundan çok mutluyum,” diyor futbolcu röportajında.

Şu an için Saliba'nın kariyerinde yalnızca İngiltere Süper Kupa gibi küçük kupalar bulunuyor. Futbol dünyasının insanları ancak büyük zaferler ve kupalarla hatırladığını belirtti. Bu nedenle temel hedefi, Arsenal ve Fransa milli takımı ile prestijli turnuvalarda şampiyon olmak. Ona göre, büyük kupalar kazanıldığında, dünyanın en iyi savunmacısı olarak statüsü daha da sağlamlaşacak.

Fransa Milli Takımındaki Liderlik

Fransa milli takımında Saliba, kendisini saha içindeki hareketleriyle örnek olan bir lider olarak görüyor. Mike Maignan veya Kylian Mbappe gibi duygusal ve sözlü talimatlar veren futbolcuların aksine, savunmayı organize ederek ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle takıma yardımcı olmayı tercih ediyor.

Saliba, bu yaklaşımda yakın zamanda kariyerini noktalayan efsanevi Raphael Varane'in tarzından ilham aldığını gizlemedi. Saliba için en önemli şey sakinlik ve savunma hattındaki düzendir. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da ondan tam olarak bu soğukkanlılığı ve rakip forvetleri yıldıracak düzeyde güvenli bir oyun bekliyor.