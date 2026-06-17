Inter kaleci pozisyonunu güçlendiriyor: Ivan Provedel Milano kulübüne transfer oluyor

İtalya'nın mevcut şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeye devam ediyor. Milano ekibi, Lazio'nun deneyimli kalecisi Ivan Provedel'in transferi konusunda nihai anlaşmaya vardı. Bu transfer, kulübün kaleci hattındaki rekabeti artırma ve Yann Sommer'in ayrılığından sonra oluşabilecek boşluğu doldurma stratejisinin bir parçasıdır. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Tanınmış İtalyan insider Alfredo Pedulla'nın verdiği bilgiye göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler başarıyla tamamlandı. Başlangıçta Lazio kalecisi için 5 milyon euro talep ederken, Inter bu rakamı 2,5 milyon euroya çekmeye çalıştı. Sonunda taraflar orta noktada buluşarak transfer bedelini 3 milyon euro olarak belirledi. Futbolcunun kısa süre içinde San Siro'da sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni teknik direktör ve değişen planlar

Ivan Provedel'in Roma'dan ayrılmasının temel nedeni kulüpteki teknik direktör değişikliği oldu. En büyük destekçisi olan Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılıp Atalanta'nın başına geçmesiyle Provedel'in durumu zorlaştı. Lazio'nun yeni hocası olması beklenen Gennaro Gattuso'nun, asıl odağını genç kaleci Christos Mandas'a verme planı yaptığı belirtiliyor. Sonuç olarak, 32 yaşındaki deneyimli eldiven kendisi için yeni bir macera aramak zorunda kaldı.

Inter teknik direktörü Cristian Chivu (bilgilere göre o da süreçte aktif rol oynadı), takımda yüksek düzeyde rekabet olmasını istiyor. Kulüp kadrosunda Josep Martinez gibi yetenekler olsa da, Provedel'in deneyiminin Serie A ve Şampiyonlar Ligi maçlarında fayda sağlaması bekleniyor. Futbolcu ise çocukluğundan beri Inter taraftarı olduğunu ve bu transferin kariyerinin zirve noktası olduğunu gizlemiyor.

Sözleşme detayları ve gelecek

Goal.com'un haberine göre Ivan Provedel, Milano kulübüyle üç yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmaya göre yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak ve çeşitli başarılar için bonuslar öngörülecek. Bu sözleşme, kalecinin 2029 yılına kadar İtalyan futbolunun elit seviyesinde kalmasını sağlayacak.

Futbolcunun menajeri Gianni Riva, müvekkilinin kararını şu şekilde açıkladı:

Provedel, Inter'e sadece yedek kulübesinde oturmak için gelmiyor;

Yeteneklerini göstermeye ve ilk 11 için savaşmaya hazır;

Bu transfer, onun kişisel hırslarının ve çocukluk hayalinin gerçekleşmesidir.

Bu transfer, Inter için finansal açıdan oldukça kârlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor. Düşük bir bedelle Serie A'da kendini kanıtlamış, istikrarlı ve güvenilir bir kaleciyi kadroya katmak, kulübün transfer politikasının başarısını gösteriyor.