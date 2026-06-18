Manchester City Orta Sahayı Güçlendiriyor: Sandro Tonali Yarışı Başladı

İngiltere şampiyonu Manchester City, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu köklü bir şekilde yenilemeyi planlıyor. Pep Guardiola sonrası döneme hazırlanan "Cityliler", ana hedef olarak Newcastle United yıldızı Sandro Tonali'yi belirledi. Bu transfer yarışı için Manchester kulübüne Tottenham'ın ciddi bir rakip olması bekleniyor. Goal.com haberine göre .

Goal.com'un haberine göre, Manchester City yönetimi 26 yaşındaki İtalyan futbolcuyu takımın gelecekteki merkez parçası olarak görüyor. Tottenham oyuncunun temsilcileriyle halihazırda verimli görüşmeler yapmış olsa da, Etihad sahipleri finansal açıdan çok daha ciddi bir teklifle sahaya çıkmaya hazır. Tonali için istenen transfer bedelinin 80 milyon sterlinin altında olmayacağı söyleniyor.

Orta Sahada Büyük Reformlar

Manchester City sadece Sandro Tonali ile yetinmek istemiyor. Kulüp, Nottingham Forest oyuncusu Elliot Anderson için de aktif görüşmelerini sürdürüyor. Eğer her iki transfer de gerçekleşirse, kulüp orta saha hattını güçlendirmek için 200 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapabilir. Bu denli agresif bir transfer politikası, takımın önde gelen futbolcularıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle ortaya çıktı.

Özellikle Bernardo Silva'nın serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katılmasıyla, saha merkezinde büyük bir boşluk oluştu. Ayrıca takımın diğer orta saha oyuncuları Niko Gonzalez ve Tijjani Reijnders'in geleceği de soru işaretleri taşıyor. Bu nedenle, Tonali ve Anderson transferleri kulüp için sadece bir istek değil, stratejik bir zorunluluk haline geldi.

Rodri ile İlgili Endişeler

Kulüp yönetimini en çok endişelendiren konu Rodri ile ilgili durumdur. Mevcut Ballon d'Or sahibi, şu anda İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve geleceğiyle ilgili nihai kararını turnuvadan sonra açıklayacağını belirtti. Manchester City ona yeni bir sözleşme teklif etmiş olsa da, İspanyol yıldızın kulüpte kalacağına dair bir garanti yok.

Eğer Rodri sözleşme uzatmayı reddederse, Manchester City onu bu yaz satmak zorunda kalabilir. Bu durum Sandro Tonali transferinin önemini daha da artırıyor. İtalyan futbolcunun oyun tarzı ve saha görüşüyle, Guardiola sonrası teknik direktör Enzo Maresca'nın sistemine uyum sağlayacağı tahmin ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Sandro Tonali daha önce Arsenal ile de temas halindeydi ancak şu an ana yarış Manchester City ve Tottenham arasında geçiyor. Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, hemşehrisini takımında görmeyi çok istiyor ancak Manchester kulübünün finansal gücü bu yarışta belirleyici rol oynayabilir.