Brezilya Milli Takımı Neymar'ın Dönüşünü Bekliyor: Danilo'dan Önemli Açıklamalar

Brezilya milli takımının deneyimli savunmacısı Danilo, takımın yıldız ismi Neymar'ın kadroya dönmesinin ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Şu an sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecinde olan hücum oyuncusunun yokluğu, "beş kez dünya şampiyonu" olan ekibin hücum gücünü önemli ölçüde etkiliyor. Goal.com'un haberine göre, Brezilya kampında herkes Neymar'ın bir an önce sahalara dönmesini umuyor. Goal.com haberi veriyor.

Brezilya milli takımının Dünya Kupası başlangıcında Fas ile 1-1 berabere kalmasının ardından, takımın oyununda yaratıcılık eksikliği olduğu açıkça görüldü. Neymar, Mayıs ayında Santos formasıyla yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle henüz tam hazır değil, ancak grup antrenmanlarına çoktan katıldı. Takım arkadaşları onu geleneksel "ateşten koridor" ile karşılasa da, teknik heyet risk almak istemiyor.

Neymar'ın saha içindeki etkisi ve rakipler üzerindeki baskısı

Danilo'ya göre, Neymar gol atmasa bile sadece sahada olması rakip savunmayı paniğe sevk ediyor. "Eğer Neymar gibi bir oyuncunuz varsa, rakipler daha fazla gerilmeye başlar ve onu durdurmak için yardım isterler. Onu iki kişi marke ettiğinde, takımımızdan başka bir oyuncu boşta kalır. Bu bize büyük bir avantaj sağlar," diyor savunmacı.

Brezilya milli takımı şu an Haiti ile oynayacağı bir sonraki maça hazırlanıyor. Neymar topla antrenmanlara başlamış olsa da, bu maçta forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Doktorlar sakatlığın nüksetmesinden endişe ederek, hücum oyuncusunu kademeli olarak as ekibe döndürmeyi planlıyor.

Grup durumu ve beklenen maçlar

Fas beraberliğinin ardından Brezilya, C Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum takım üzerinde ek bir baskı oluşturuyor. Danilo, gelecek rakibi küçümsemenin tehlikeli olduğunu ve küçük takımların bile güçlü savunma yapmayı öğrendiğini belirtti. Örnek olarak Yeşil Burun Adaları'nın İspanya'ya karşı gösterdiği direnci gösterdi.

"Maça taktiksel olarak doğru yaklaşmalı, kontrolü ele almalı ve galibiyetle ayrılmalıyız. Ancak farklı bir skor düşünmek rakibe saygısızlık olur. Sahaya çıkıp sonuç için elimizden geleni yapmalıyız," diye ekledi Danilo. Brezilyalı taraftarlar ise Neymar'ın dönüşünün takıma eksik olan o "sihri" getireceğine inanıyor.