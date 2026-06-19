Harry Kane'in kişisel rekorlar yerine takım galibiyetine öncelik verdiği bildirildi

·31·Spor
Harry Kane'in kişisel rekorlar yerine takım galibiyetine öncelik verdiği bildirildi

İngiltere milli takım tarihinin en iyi golcüsü Harry Kane için kişisel başarılar ve gol krallığı yarışları temel hedef değil. Bayern Münih forveti, Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi yıldızlarla rekabet etmektense, milli takımıyla büyük kupalar kazanmayı tercih ediyor. Eski savunmacı Danny Mills, Goal.com'a verdiği röportajda bu durumu vurguladı. Goal.com haberi veriyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası elemelerinde Kane gollerini atmaya başladı. Özellikle Hırvatistan'a karşı oynanan son maçta iki gol atarak milli takımdaki gol sayısını 81'e çıkardı. Ancak uzmanlara göre, Lionel Messi veya Erling Haaland ile olan uzaktan düelloda galip gelmek onun için ikincil bir mesele.

Kişisel sonuçlar ve takım başarısı

Danny Mills'e göre Harry Kane, kendisini daha çok Olivier Giroud gibi hissetmek istiyor. Bilindiği üzere Fransız forvet, 2018 Dünya Kupası'nda tek bir gol bile atmamış olsa da sonunda altın madalyayı kazanmıştı. Kane için de çeyrek finalde "Altın Ayakkabı" ile turnuvadan ayrılmaktansa, gol atmasa bile dünya şampiyonu olmak daha önemli.

"Bazı dünya çapındaki forvetler var ki, onlar için kişisel hedefler takım hedeflerinin önünde gelir. Biraz daha bencil olabilirler, ancak Kane onlardan biri değil. Kendi yeteneklerinin farkında ve diğer yıldızların sonuçları onu huzursuz etmiyor", diyor Mills.

Şu anda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı küresel başarıya doğru ilerliyor. Kane ise takım kaptanı olarak sadece gol atmayı değil, aynı zamanda sahada liderlik etmeyi de üstlendi. Tottenham formasıyla Premier League'de üç kez "Altın Ayakkabı" kazandı, Almanya'da da birçok bireysel rekoru kırıyor ancak müzesinde hala prestijli bir takım kupası eksik.

Böylece Harry Kane, dikkatini Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi rakiplerinin kaç gol attığına değil, İngiltere milli takımının uzun zamandır beklenen şampiyonluğa ulaşmasına odaklamış durumda. Onun için en önemlisi 115 maçta atılan 81 gol değil, final düdüğünden sonra havaya kaldırılacak olan kupadır.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıLionel MessiFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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