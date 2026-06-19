Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'nun taktik hatasını ifşa etti

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda Portekiz ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki beklenmedik beraberlik (1:1), futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor. Özellikle kariyerinin altıncı Dünya Kupası'na katılan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun performansı uzmanların odak noktasında.

İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, alışılagelmiş tarzıyla, Ronaldo'nun pozisyonlardan birindeki taktiksel hareketini oldukça sert ve etkileyici bir şekilde eleştirdi.

Ibrahimovic'ten taktik ders: Ronaldo nerede hata yaptı?

Karşılaşmanın 68. dakikasında, skor 1:1 iken Ronaldo çok net bir fırsatı değerlendiremedi; vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. Ancak Zlatan'a göre, Cristiano şut çekmeden önce, yani topu kontrol ettiği anda stratejik bir hata yaptı ve topu takım arkadaşı Bruno Fernandes'e bırakmalıydı.

Zlatan Ibrahimovic'in «Fox Sports» yayın organına verdiği demeç: «Normalde forvetler yakın köşedeki direkten uzak köşeye doğru hareket eder. Böyle bir durumda forvet, rakip savunmacıyı peşinden sürükler ve arkadan gelen takım arkadaşına boş alan (zon) yaratır. Dolayısıyla, Cristiano, en başından beri yanlış karar verdin».

Ronaldo'nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçının kronolojisi

Yaş ve statü: 41 yaş, kariyerindeki 6. Dünya Kupası (mutlak rekor).

Saha süresi: İlk dakikalardan itibaren tam 90 dakika boyunca mücadele etti.

Verimlilik: Herhangi bir gol veya asist yapamadı, tartışmalı bir pozisyonda fırsatı kaçırdı.

Portekiz'i ileride neler bekliyor?

Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası'nda Portekizliler için işlerin kolay olmayacağı kesin. İlk turdaki beklenmedik puan kaybının ardından, Cristiano Ronaldo'nun takımı grupta iki çok ciddi rakiple karşılaşacak:

Özbekistan — Fabio Cannavaro yönetimindeki ve kadrosunda dünyanın en değerli savunmacılarından biri olan Abdukodir Husanov'un bulunduğu milli takımımızın, Portekizli hücumcular için gerçek bir "baş ağrısı" olması bekleniyor.

Kolombiya — 1. turda temsilcilerimizi 3:1 mağlup ederek grup lideri olan ve fiziksel olarak oldukça güçlü bir takım.

Zlatan'ın bu ciddi eleştirilerinin ardından, Ronaldo'nun sonraki turlarda, özellikle Özbekistan ile oynanacak kritik maçta nasıl bir ders çıkaracağını yakında göreceğiz. Dünya Kupası'nın en sıcak günlerini bizimle takip edin!