Michael Owen, Rio Ngumoha'ya Liverpool'da kalmasını ve Almanya'ya gitmemesini tavsiye etti

"Anfield"nin eski yıldızı Michael Owen, 17 yaşındaki yetenek Rio Ngumoha'nın geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Genç kanat oyuncusuna şu anda Alman devi Bayern Munich'in ilgi gösterdiği yönünde haberler yayılıyor. Owen'a göre Ngumoha, Jude Bellingham veya Jadon Sancho gibi bir yol seçmeden önce Liverpool'da yer edinmesi daha mantıklı olacaktır. Bunu Goal.com haber veriyor.

Rio Ngumoha, 2024 yılında Chelsea akademisinden Merseyside'a transfer olduğundan beri sergilediği etkileyici performansla uzmanların dikkatini çekiyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkarak muazzam potansiyelini kanıtladı. Genç futbolcunun A takım çıkışı ve attığı goller, 2026-27 sezonunda takımın önemli bir parçası olacağının sinyallerini veriyor.

Bayern Munich ilgisi ve rekabet meselesi

Goal.com'a verdiği röportajda Owen, Ngumoha'nın durumunu Jude Bellingham ve Jadon Sancho örnekleriyle karşılaştırdı. Bellingham'ın Birmingham City'den Borussia Dortmund'a geçişinin kendisi için bir yükseliş olduğunu belirtti. Sancho'nun ise Manchester City'de yeterli süre alamadığı için Almanya yolunu tuttuğunu hatırlattı. Ngumoha ise şu an dünyanın en güçlü kulüplerinden birinde bulunuyor.

Ancak Liverpool'daki rekabet genç futbolcuyu düşündürebilir. Mohamed Salah'ın takımdan ayrılma ihtimali Ngumoha'ya yol açabilse de, kulüp yönetimi kanat hücumu için pahalı transferler yapmayı planlıyor. Bu durum, 17 yaşındaki kanat oyuncusunun ilk 11'e girmesini zorlaştırabilir.

Bayern Munich, kadrosuna Michael Olise gibi yıldızları katmış olsa da İngiltere pazarındaki genç yetenekleri izlemeye devam ediyor. Münih ekibi, Ngumoha'yı gelecekteki temel hücum gücü olarak görüyor. Ancak Liverpool yönetimi, kendi yetiştirdiği oyuncuyu bırakmaya niyetli değil ve onu kulübün uzun vadeli projesinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Owen'a göre Ngumoha için Liverpool'da kalmak sadece bir konfor alanı değil, aynı zamanda en üst seviyede gelişim fırsatıdır. Eğer Merseyside'da kendini kanıtlayabilirse, prestiji Avrupa'nın herhangi bir başka kulübüne gitmesinden çok daha hızlı artacaktır. Futbolcu şu an için gelişimi adına hangi yolun daha uygun olduğu konusunda nihai bir karar vermiş değil.