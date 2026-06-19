ABD ve Avustralya Liderlik Mücadelesi Öncesi İlk 11'lerini Açıkladı (foto)

·60·Spor
ABD ve Avustralya Liderlik Mücadelesi Öncesi İlk 11'lerini Açıkladı (foto)

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda 2. tur mücadeleleri başlıyor. Turun açılış maçında ABD ve Avustralya milli takımları karşı karşıya gelecek.

Grupta liderlik adına büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde her iki takım da ilk 11'lerini belirledi. Teknik direktörlerin hücumcu ve dengeli kadroları tercih etmesi, maçın yüksek tempoda geçeceğinin sinyallerini veriyor.

ABD milli takımında kaleyi Free guarding koruyacak. Defans hattında Freeman, Ream ve Richards görev yapacak. Kanatlarda ise Robinson ve Dest'e güvenildi.

Orta sahada McKennie ve Adams ikilisi oynayacak. Hücum hattında ise Tillman, Balogun ve Ricardo Pepi yer alıyor.

ABD'nin ilk 11'i:

Kaleci: Free.

Defanslar: Freeman, Ream, Richards.

Kanatlar: Robinson, Dest.

Orta Sahalar: McKennie, Adams.

Forvetler: Tillman, Balogun, Ricardo Pepi.

Avustralya milli takımında kaleye Beach geçirildi. Üçlü defans hattında Borges, Souttar ve Circati görev yapacak.

Kanatlarda Baus ve Italiano, orta sahada ise O'Neill ve Okon-Engster oynuyor. Hücum üçlüsü Velupillay, Muhammad Toure ve Matthew Leckie'den oluşuyor.

Avustralya'nın ilk 11'i:

Kaleci: Beach.

Defanslar: Borges, Souttar, Circati.

Kanatlar: Baus, Italiano.

Orta Sahalar: O'Neill, Okon-Engster.

Forvetler: Velupillay, Muhammad Toure, Matthew Leckie.

ABD'nin topa sahip olma, hızlı paslar ve kanat akınlarına dayalı bir oyun sergilemesi bekleniyor. Avustralya ise fiziksel mücadele, standart pozisyonlar ve hızlı kontra ataklarla rakibini zorlamaya çalışacak.

Grup liderliği için oynanacak bu mücadelede alınacak üç puan, her iki takımın play-off yolundaki şansını önemli ölçüde artıracak.

ABDAvustralyaRicardo PepeMuhammad Ture
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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