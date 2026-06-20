Ilyos Zeytullayev: «Özbekistan, Kolombiya'ya büyük sorunlar çıkardı»

Özbekistan milli takımının eski orta saha oyuncusu ve şu an Bunyodkor kulübünün baş antrenörü olarak görev yapan Ilyos Zeytullayev milli takımımızın 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda Kolombiya'ya karşı oynadığı ilk maç (1:3) hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Ilyos Zeytullayev'in «Metaratings.ru» yayın organına verdiği röportajdan:

«Fayzullayev gol attıktan sonra Özbekistan oyununu bulmuş gibi oldu. Takım uyandı, hücum futbolu oynamaya çalıştı. Bu seviyedeki maçlarda galibiyet almak için daha fazla uluslararası deneyim çok önemli. Şu an Özbekistan tam da bu deneyimi kazanıyor. Özbekistan, Kolombiya'ya büyük sorunlar çıkardı ve diğer rakiplerine de kolayca fırsat vermeyecektir».

Uzmanın görüşlerinden 3 önemli sonuç

Zeytullayev, temsilcilerimizin mağlubiyetine rağmen şu olumlu faktörleri özellikle vurguladı:

Golün psikolojik etkisi: Abbosbek Fayzullayev'in kafa golü sadece tarihe geçmekle kalmadı, aynı zamanda sahadaki futbolcularımıza psikolojik bir özgürlük verdi. Golden sonra takım, büyük sahnenin heyecanını yenerek kendi oyununu sergilemeye başladı.

En değerli faktör — Uluslararası deneyim: Dünya Kupası tamamen farklı bir seviye ve yoğun bir baskı alanı. Eski lejyonerimizin görüşüne göre, temsilcilerimiz şu anda gelecek için en gerekli olan «büyük turnuva atmosferini» doğrudan sahada deneyimliyorlar.

Rakiplere ciddi bir sinyal: Özbekistan milli takımı, çaylak olmasına rağmen, Dünya Kupası'nın daimi katılımcılarından ve devlerinden biri olan Kolombiya savunmasını ciddi şekilde zorladı. Bu da gruptaki diğer rakipler için kolay bir av olmayacağımızın bir göstergesidir.

Hatırlatalım, K grubunda temsilcilerimizi önlerinde iki ciddi sınav daha bekliyor: 23 Haziran'da Portekiz, 27 Haziran'da ise DR Kongo milli takımlarıyla karşılaşmalar oynanacak. Milli takımımıza gelecek maçlarda başarılar dileriz!