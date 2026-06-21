Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»

·26·Spor
Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»

Portekiz milli takım savunmacısı Diogo Dalot, takım arkadaşı ve kaptanı Cristiano Ronaldo hakkındaki konuşmalar ve ona yöneltilen eleştirilerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Dalot, Ronaldo'nun muazzam deneyiminin takım için hâlâ en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Diogo Dalot'un açıklamaları

Futbolcuya göre, Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda baskı ve eleştirilerin olması doğaldır:

«Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor. Milli takımda 20 yılı aşkın bir deneyime sahip. Bence Ronaldo takıma güven aşılıyor. Eleştiriler ise oyunun bir parçası. Özellikle katıldığımız turnuvanın dünyanın en büyük turnuvalarından biri, hatta en büyüğü olduğunu düşünürsek».

Röportajdan öne çıkanlar

Dalot, Portekiz kampındaki iç atmosfer ve takımın kaptana olan yaklaşımı hakkında şu noktalara değindi:

  • Karşılıklı güven sarsılmaz: Futbolcuların Ronaldo'ya ve forvetin tüm takıma olan güveni hiçbir zaman değişmedi ve bundan sonra da böyle kalacak.

  • Psikolojik huzur: Ronaldo'nun kadroda olması bile takım arkadaşlarına ek güven ve daha cesur hareket etme hissi veriyor.

  • Maksimum hazırlık: Kariyeri boyunca birçok sınavdan geçmiş olan efsane futbolcu, milli takım formasıyla her rakibe karşı maça her zaman hazır durumda olur.

Hatırlatalım, Portekiz milli takımı grup aşamasının 2. maçında Özbekistan milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın 23 Haziran günü Taşkent saatiyle 22:00'de başlaması planlanıyor.

Diogo DalotCristiano RonaldoPortekizÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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