Behruz Karimov Portekiz maçında Özbekistan'a yardımcı olamayacak
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Özbekistan genç milli takım oyuncusu Behruz Karimov, sakatlığı nedeniyle Portekiz ile oynanacak maçta yer almayacak.
Kanat beki, Dünya Kupası'nın ilk turunda Kolombiya'ya karşı oynanan maçta iyi bir performans sergilemişti. Ancak sonrasında futbolcunun eski sakatlığı yeniden nüksetti.
Behruz Karimov, maç sonrası yapılan ilk takım antrenmanlarına katılmadı. Dün bireysel çalışma yaptı. Bu nedenle teknik ekip, Portekiz maçında ondan yararlanamayacak.
Futbolcunun bir sonraki maça kadar iyileşmesi bekleniyor. Özbekistan genç milli takımı, sıradaki maçlarından birini Kongo'ya karşı oynayacak.
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