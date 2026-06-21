Reece James, Marc Cucurella'nın Real Madrid'e transferi nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu söyledi

Chelsea kaptanı Reece James, takım arkadaşı Marc Cucurella'nın İspanya başkentine transfer olmasının kendisini ruhen zor bir duruma soktuğunu itiraf etti. İspanyol sol bek, Madrid'in Real Madrid kulübüne transfer olarak orada Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek. Bu transfer, Londra kulübünün savunma hattında belirgin bir boşluk yarattı. Goal.com haberine göre, belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, bu transferin bedeli 55 milyon euro olarak belirlendi ve ek olarak 5 milyon euro tutarında bonuslar öngörüldü. Cucurella, Stamford Bridge'deki dört yıllık kariyeri boyunca kulüple birlikte Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadı. Şimdi ise kariyerine Avrupa'nın mevcut kralının kadrosuna katılarak devam edecek.

İngiltere milli takımının Dünya Kupası hazırlık kampında konuşan Reece James, duygularını gizlemedi. "Onunla birkaç gün önce konuştum. Şüphesiz dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Bu futbol, oyuncular her zaman takım değiştirir. Ayrılığına çok üzgünüm ama yeni takımında ona başarılar dilerim", dedi Chelsea kaptanı.

Xabi Alonso döneminin başlangıcı

Cucurella'nın ayrılığı, yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso için ciddi sorunlar yaratabilir. Nisan ayında Liam Rosenior'un yerini alan Alonso, BlueCo sahipliği altındaki altıncı kalıcı teknik direktör oldu. 160'tan fazla maça çıkan deneyimli savunmacının yerini doldurmak için önlemler alması gerekiyor.

Kulüp yönetimi kadrodaki iç kaynaklara güveniyor. Özellikle Jorrel Hato son zamanlarda büyük bir gelişim gösterdi, ayrıca Arjantinli Valentin Barco'nun da takıma katılması bekleniyor. Ayrıca, Sporting CP'den transfer edilen 19 yaşındaki Geovany Quenda'nın da Alonso'nun planlarında önemli bir yer tutacağı söyleniyor.

Yakın dostunun ayrılığı zor olsa da, Reece James Xabi Alonso ile çalışmak konusunda oldukça umutlu. Futbolculuk kariyerinde neredeyse tüm kupaları kazanan uzman, soyunma odasında yeni bir atmosfer yaratmayı başardı. James, teknik direktörle telefon üzerinden iletişim kurduğunu ve onun taktik bilgilerinden yararlanmak istediğini belirtti.

"Kiminle konuşsam, herkes onun harika bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Futbolculuk kariyeri de efsaneviydi. Xabi Alonso yönetiminde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum", diye ekledi James. Bu değişiklikler, Chelsea için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.