Manchester United'ın Radarındaki Hayden Hackney: Uzmanlardan Transfer Uyarısı

·2·Spor
Manchester United'ın Radarındaki Hayden Hackney: Uzmanlardan Transfer Uyarısı

Middlesbrough'un İngiliz orta saha oyuncusu Hayden Hackney hakkındaki transfer söylentileri hız kazandı. 23 yaşındaki futbolcuya Manchester United, Everton ve Tottenham gibi Premier League devleri ciddi ilgi gösteriyor. Ancak uzmanlar, genç yeteneğin yanlış bir seçim yapmasının kariyerine ciddi zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Goal.com haberine göre.

İngiltere milli takımının eski oyuncusu Brian Deane, futbolcuya sadece finansal faktörleri değil, oyun pratiğini önceliklendirmesini tavsiye etti. Deane'e göre, Middlesbrough'da ilk 11'in düzenli parçası olan Hayden Hackney için büyük kulüplerin yedek kulübesinde kalmak, gelişiminin durması anlamına gelir.

Kariyer için riskli bir adım mı?

Middlesbrough, geçen sezon play-off mücadelelerinde Hull City'ye mağlup olarak üst lige çıkma şansını kaybetmişti. Buna rağmen Hackney, Championship'in en parlak yıldızlarından biri olarak kabul edildi. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması, transfer piyasasındaki rekabeti daha da artırıyor.

Brian Deane, Ticombo'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu çok karmaşık bir durum. Henüz genç ve bir üst seviyeye geçmek istemesi doğal. Ancak hangi kulübe gideceği konusunda çok dikkatli olmalı. Eğer yanlış takımı seçerse, gereken süreleri alamaz ve bu da gelişimini durdurur".

Manchester United seçeneğinde ise özel bir faktör var. Kulübün eski efsanesi ve şu anki Middlesbrough teknik direktörü Michael Carrick, bu transferin ana destekçilerinden biri. Üç sezondur Hackney ile çalışan Carrick, oyuncunun potansiyelini yüksek görüyor ve 'Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahasını güçlendirebileceğine inanıyor.

Everton — İstikrar seçeneği

Öte yandan uzmanlar, Everton seçeneğini Hayden Hackney için en uygun yol olarak görüyor. Merseyside kulübü, genç oyunculara daha fazla fırsat vermesi ve istikrarlı ortamıyla öne çıkıyor. Burada futbolcunun Premier League atmosferine adapte olması ve ilk 11'de yer edinmesi daha kolay olabilir.

Middlesbrough yönetimi ise zor bir seçimle karşı karşıya: Ya futbolcuyu şimdi satıp iyi bir gelir elde etmek ya da onu bir sezon daha tutup üst lige çıkmak için mücadele etmek. Eğer Hackney takımda kalırsa, ekibin 'kuvartetbeği' (oyun kurucusu) olarak merkezi rolünü sürdürecek.

Sonuç olarak, Hayden Hackney için önümüzdeki yaz transfer penceresi geleceğini belirleyecek. Manchester United gibi bir devin çağrısı cazip görünse de, oyuncunun gelişimi için Everton gibi takımlar daha faydalı olabilir.

Manchester UnitedEvertonHayden HackneyTransferPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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