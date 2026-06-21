Ashley Cole'un İtalya macerası sona erdi: Eski yıldız görevden alınıyor

·28·Spor
Ashley Cole'un İtalya macerası sona erdi: Eski yıldız görevden alınıyor

İngiltere milli takımı, Arsenal ve Chelsea'nin efsanevi savunmacısı Ashley Cole, İtalya'daki ilk teknik direktörlük deneyiminde beklenmedik bir başarısızlıkla karşılaştı. İtalya Serie B ekibi Cesena'nın başında olan uzman, sadece sekiz maçın ardından görevinden ayrılmaya çok yakın. Prestijli La Gazzetta dello Sport gazetesi bu bilgiyi paylaştı. Goal.com haberi veriyor.

Bilgilere göre, 45 yaşındaki İngiliz teknik adamın kısa süreli sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve kulüp yönetimi sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Cole, Mart ayında Michele Mignani'nin yerine göreve gelmişti ancak onun yönetiminde Cesena play-off şansını kaybederek sezonu 11. sırada tamamladı.

Taraftar tepkisi ve başarısız sonuçlar

Ashley Cole, İtalya'ya geldiği ilk günden itibaren yerel taraftarlar tarafından soğuk karşılandı. Mignani'nin istifası taraftarlar arasında huzursuzluk yaratırken, deneyimsiz bir İngiliz'in atanması durumu daha da ağırlaştırdı. Hatta stadyumda "Ashley Cole? Hayır, teşekkürler" anlamında eleştirel pankartlar belirdi. Goal.com'un haberine göre, Cole'un atanması daha çok kulüp sahiplerinden biri olan Mike Melby ile olan kişisel ilişkilerine dayanıyordu.

İstatistikler de Cole'un lehine değil: Yönettiği 8 maçta takım sadece bir kez galibiyet alabildi. Üç beraberlik ve dört mağlubiyet, yönetimin sabrını taşırdı. Başlangıçta sözleşme uzatma konuşmaları olsa da, soyunma odasındaki atmosfer ve kamuoyu baskısı bu planları tamamen ortadan kaldırdı.

Yeni teknik direktör arayışı

Şu anda Cesena sportif direktörü Andrea Mancini, takım için uygun bir aday arayışında. Kulübün genel müdürü Corrado Di Taranto, teknik direktör seçiminde acele edilmeyeceğini ve her adayın titizlikle incelendiğini vurguladı. Adaylar arasında İtalya alt liglerinde deneyimi olan Emanuele Troise ve Stefano Vecchi gibi isimler bulunuyor.

Ashley Cole için bu başarısız deneyim, teknik direktörlük itibarına ciddi bir darbe vurdu. Chelsea efsanesinin artık yeniden yardımcı antrenör olarak çalışıp yetkinliklerini geliştirmesi veya diğer liglerde kendini denemesi bekleniyor. İtalya futbol ortamı, onunlele başlangıcı için fazla zorlayıcı oldu.

Ashley ColeCesenaİtalya FutboluTransferlerTeknik Direktör
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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