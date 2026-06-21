Dünya Kupası: Özbek boksörler 2 altın madalya daha kazandı
Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen «World Boxing» organizasyonu kupası sona erdi. Turnuvanın belirleyici final maçlarında yer alan 4 Özbek boksör, kendi sıkletlerinde kürsüye çıktı.
Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, final mücadelelerinin sonuçları şu şekildedir:
Final Sonuçları
Sıklet
Boksör
Rakip
Sonuç
Madalya
-50 kg
Asilbek Jalilov
Sanjar Toshkenbay (Kazakistan)
2:3
Gümüş
-57 kg
Nigina O‘ktamova
Prachi (Hindistan)
5:0
Altın
-80 kg
Vanderley Pereira (Brezilya)
3:2
Altın
-80 kg
Oltinoy Sotimboyeva
Yilian Jan (Çin)
2:3
Gümüş
Maç Detayları
Nigina O‘ktamova: Gençler dünya şampiyonu olan Nigina, bu kez de ustalığını tam anlamıyla sergiledi. Hindistanlı Prachi'ye karşı çıktığı maçta üç raund boyunca da üstünlüğünü koruyarak rahat bir galibiyet elde etti.
Javohir Ummataliyev: Brezilyalı rakibine karşı çıktığı tavizsiz ve sert mücadelede Javohir büyük bir irade gösterdi. Hakemlerin galibiyeti az farkla (3:2) Özbek boksöre vermesi, onun üstünlüğünü tescilledi.
Asilbek Jalilov ve Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek ve Oltinoy finalde baş başa bir mücadele sergilediler. Özellikle Oltinoy'un maçında uzmanlar ve taraftarlar Özbek boksörün daha aktif olduğunu vurguladı, ancak hakem kararının ev sahibi faktöründen etkilenmiş olabileceği hissedildi.
Bu turnuva, sporcularımızın uluslararası arenada kendilerini bir kez daha denemeleri ve deneyim kazanmaları açısından önemli bir adım oldu.
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