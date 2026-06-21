Dünya Kupası: Özbek boksörler 2 altın madalya daha kazandı

Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen «World Boxing» organizasyonu kupası sona erdi. Turnuvanın belirleyici final maçlarında yer alan 4 Özbek boksör, kendi sıkletlerinde kürsüye çıktı.

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, final mücadelelerinin sonuçları şu şekildedir:

Nigina O‘ktamova: Gençler dünya şampiyonu olan Nigina, bu kez de ustalığını tam anlamıyla sergiledi. Hindistanlı Prachi'ye karşı çıktığı maçta üç raund boyunca da üstünlüğünü koruyarak rahat bir galibiyet elde etti.

Javohir Ummataliyev: Brezilyalı rakibine karşı çıktığı tavizsiz ve sert mücadelede Javohir büyük bir irade gösterdi. Hakemlerin galibiyeti az farkla (3:2) Özbek boksöre vermesi, onun üstünlüğünü tescilledi.