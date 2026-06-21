Dünya Kupası: Özbek boksörler 2 altın madalya daha kazandı

·47·Spor
Dünya Kupası: Özbek boksörler 2 altın madalya daha kazandı

Çin'in Guiyang şehrinde düzenlenen «World Boxing» organizasyonu kupası sona erdi. Turnuvanın belirleyici final maçlarında yer alan 4 Özbek boksör, kendi sıkletlerinde kürsüye çıktı.

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, final mücadelelerinin sonuçları şu şekildedir:

Final Sonuçları

Sıklet

Boksör

Rakip

Sonuç

Madalya

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Toshkenbay (Kazakistan)

2:3

Gümüş

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Hindistan)

5:0

Altın

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brezilya)

3:2

Altın

-80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (Çin)

2:3

Gümüş

Maç Detayları

  • Nigina O‘ktamova: Gençler dünya şampiyonu olan Nigina, bu kez de ustalığını tam anlamıyla sergiledi. Hindistanlı Prachi'ye karşı çıktığı maçta üç raund boyunca da üstünlüğünü koruyarak rahat bir galibiyet elde etti.

  • Javohir Ummataliyev: Brezilyalı rakibine karşı çıktığı tavizsiz ve sert mücadelede Javohir büyük bir irade gösterdi. Hakemlerin galibiyeti az farkla (3:2) Özbek boksöre vermesi, onun üstünlüğünü tescilledi.

  • Asilbek Jalilov ve Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek ve Oltinoy finalde baş başa bir mücadele sergilediler. Özellikle Oltinoy'un maçında uzmanlar ve taraftarlar Özbek boksörün daha aktif olduğunu vurguladı, ancak hakem kararının ev sahibi faktöründen etkilenmiş olabileceği hissedildi.

Bu turnuva, sporcularımızın uluslararası arenada kendilerini bir kez daha denemeleri ve deneyim kazanmaları açısından önemli bir adım oldu.

ÖzbekistanÇinNigina UktamovaJavohir UmmataliyevGuiyang
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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