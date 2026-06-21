Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Salah ile Yaşanan Anlaşmazlık İddialarına Yanıt Verdi

·3·Spor
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Salah ile Yaşanan Anlaşmazlık İddialarına Yanıt Verdi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan maçta takım kaptanı Mohamed Salah'ın oyundan alınmasının ardından çıkan söylentilere son noktayı koydu. Belçika ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 76. dakikasında yıldız forvetin oyundan ayrılması, kamuoyunda çeşitli yanlış anlaşılmalara yol açmıştı. Goal.com haberine göre belirtildi.

Maç sırasında Mohamed Salah, Emam Ashour'un attığı gole asist yapmış olsa da, teknik direktör onu Barcelona'nın genç yeteneği Hamza Abdelkarim ile değiştirmeye karar verdi. Goal.com'un haberine göre, skor berabereyken takım kaptanının oyundan alınması, birçok kişide teknik direktör ve futbolcu arasında bir çatışma olduğu şüphesini uyandırdı.

Hossam Hassan, Yeni Zelanda ile oynanacak kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında duruma açıklık getirdi. Hassan, milli takımdaki 26 futbolcunun tamamının eşit haklara sahip olduğunu ve her kararın sadece takımın menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı.

Teknik Direktörün disiplin ve profesyonellik hakkındaki görüşleri

"Salah, kadromuzdaki en önemli oyunculardan biri, ancak benimle çalışan 26 futbolcunun tamamı aynı derecede öneme sahip. Benimle çalışan herkes bilir ki, oyunculara profesyonel yaklaşırım ve favori futbolcularım yoktur", dedi Hassan.

Teknik direktör, Mohamed Salah'ın disiplinini ve takım ruhunu ayrıca takdir etti. Sözlerine göre Mohamed Salah, diğer futbolcular için gerçek bir örnek teşkil ediyor ve ister ilk 11'de oynasın ister yedek kulübesine çekilsin, her kararı profesyonelce karşılıyor. Bu da milli takım içindeki atmosferin sağlıklı olduğunun bir göstergesi.

Hossam Hassan, dış gürültülerin ve yıldız futbolcular etrafındaki söylentilerin her zaman olduğunu ancak bunun milli takımın birliğini etkilemediğini belirtti. Mohamed Salah'ın, teknik direktörün teknik kararlarını ilk destekleyen oyuncu olduğunu ve gelecek maçlarda pozitif sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

Bilgi olarak; Mohamed Salah, elemelerde attığı 9 golle milli takımının dördüncü kez büyük bir turnuvanın final aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Mısır Milli Takımı şu anda Dünya Kupası tarihindeki ilk tarihi galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

G grubundaki tüm ilk maçların beraberlikle sonuçlanması nedeniyle gruptaki durum oldukça gerginleşti. Mısır Milli Takımı, Yeni Zelanda karşısında galibiyet alarak puanlarını artırmayı amaçlıyor. Teknik direktör, bunun sadece Mısır halkı için değil, tüm Afrika futbolu için büyük önem taşıdığını özellikle belirtti.

Mohamed SalahMısırDünya KupasıHossam HassanFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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