Xavi, Lionel Messi hakkında: «O, futbol dünyasının Michael Jordan'ıdır»

Barcelona'nın eski teknik direktörü ve efsanevi orta saha oyuncusu Xavi, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında bir kez daha hayranlık uyandıran sözler sarf etti. Arjantinli yıldızın 2026 Dünya Kupası kapsamında Cezayir karşısında attığı hat-trick tüm dünya futbol kamuoyunu sarstı. Messi, bu sonuçla Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu tazeledi. Goal.com'un haberine göre,

Xavi, The Athletic'e verdiği röportajda Messi'nin uzun yıllardır süregelen istikrarını özellikle takdir etti. Xavi'ye göre Lionel, futbol dünyasındaki konumuyla basketbol efsanesi Michael Jordan ile aynı seviyede. Xavi, «Onu futbolun Michael Jordan'ı olarak adlandırmayı seviyorum. Futbolda onunla kıyaslanabilecek kimse yok. 20 yıllık kariyeri boyunca en üst seviyeyi koruyarak tüm seleflerini geride bıraktı» dedi.

Galibiyet mentalitesi ve fiziksel durum

Inter Miami forveti 38 yaşında olmasına rağmen, sahada sergilediği içgüdüler ve galibiyet açlığı uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Xavi, Messi'nin yenilgiye tahammül edememesini başarısının sırrı olarak görüyor. Ona göre Leo'nun vücudu sanki futbol için özel olarak yaratılmış ve fiziksel kapasitesi hâlâ en üst düzeyde kalmaya devam ediyor.

Barcelona efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: «Cezayir maçından sonra Leo'ya bir mesaj gönderdim. Yaptıklarının şaka olduğunu, oyununu izlerken sadece gülebildiğimi söyledim. Bu tam bir çılgınlık! Ama bu Leo. Her zaman doğru zamanda sahneye çıkar. Benim için o eşsiz ve neredeyse insanüstü seviyede bir futbolcu».

Saha görüşü yeteneği

Xavi, Messi'nin oyun sırasındaki entelektüel kapasitesine de değindi. Leo'nun sahada adeta bir «tarayıcı» gibi çalıştığını açıkladı. Messi çoğu zaman yavaş hareket eder veya sadece yürür, ancak tam da bu sırada rakip savunmadaki boşlukları ve ön liberoların pozisyonlarını analiz eder.

Xavi, «Cezayir kalesine attığı ilk gol tam bir Messi tarzıydı. Rodrigo De Paul kafasını kaldırdığında, Leo çoktan en uygun noktadaydı. Topu almadan önce üç kez etrafına baktı. Sırlarından biri de bu; sürekli durumu değerlendiriyor ve her şeyi zihninde çiziyor. Futbol anlayışı zirve noktasında» diyerek sözlerini tamamladı.

Lionel Messi şu anda Arjantin milli takımıyla bir sonraki dünya şampiyonluğunu koruma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her maçı ve attığı goller, futbol tarihindeki «en iyisi» (GOAT) tartışmalarına nokta koyuyor gibi görünüyor.