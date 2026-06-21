Michael Olise kendisi için en ideal pozisyonu açıkladı: Kanatta oynamak istemiyor

·53·Spor
Michael Olise kendisi için en ideal pozisyonu açıkladı: Kanatta oynamak istemiyor

Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldız hücum oyuncusu Michael Olise, sahadaki rolüyle ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Dünyanın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen futbolcu, aslında merkezde oynamayı tercih ettiğini belirtti. Haberi L'Équipe aktarırken, bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda yeteneklerini sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta harika performanslar sergilemesine rağmen, kendisini geleneksel "10 numara" pozisyonunda çok daha rahat hissettiğini vurguladı. Sözlerine göre, merkezde oynamak ona daha fazla yaratıcılık ve hareket özgürlüğü sağlıyor.

Sokak futbolundan profesyonelliğe

Olise, oyun tarzının ve sahadaki kendine has hareketlerinin kökenlerini de açıkladı. Futbolcu, akademilerdeki katı kurallardan ziyade, çocukluğunda abisiyle sokakta oynadığı maçların yeteneklerini şekillendirdiğini söyledi. Hücum oyuncusu, "Sokak futboluyla büyüdüm. Abimle duvara top vurur, bire bir maçlar yapardık. Bu tamamen farklı bir futbol ama öğrenmenin en iyi yolu budur" dedi.

Temmuz 2024'te Crystal Palace'tan 53 milyon euro karşılığında Bayern kadrosuna katılan futbolcu, kısa sürede Alman devinin liderlerinden biri haline geldi. İstatistiklere göre, Münih ekibinin formasıyla çıktığı 107 maçta 42 gol atıp 54 asist yapmayı başardı. Bu sonuçlar, onun sadece gol atmada değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını uygun pozisyona getirmede de usta olduğunu gösteriyor.

Özgürlük, başarının teminatı

Olise, Fransa milli takımında da önemli bir figür haline geldi. Milli takımla çıktığı 18 maçta 7 kez rakip ağları sarstı. Dünya Kupası'nın ilk turunda Senegal'e karşı oynanan ve 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçta iki asist yaparak takımının başarısına büyük katkı sağladı.

Futbolcu, taktik kalıplara sıkışmaktan hoşlanmadığını ve sahada serbest bir oyuncu olmak istediğini gizlemiyor. Ona göre, çocukluktaki futbol sevgisini ve saf tutkuyu korumak profesyonel düzeyde de çok önemli. Bayern teknik ekibinin, Olise'nin bu isteğini dikkate alarak onu gelecekte merkeze kaydırıp kaydırmayacağını zaman gösterecek.

Bayern MünchenMichael OliseFransaFutbolDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gareth Bale: Mourinho'nun Real Madrid'deki temel görevi yıldızların egosunu yönetmek olacakGareth Bale: Mourinho'nun Real Madrid'deki temel görevi yıldızların egosunu yönetmek olacakBugün, 21:57İran Başantrenörü FIFA ve ABD Kısıtlamalarından Şikayetçiİran Başantrenörü FIFA ve ABD Kısıtlamalarından ŞikayetçiBugün, 21:29Xavi, Lionel Messi hakkında: «O, futbol dünyasının Michael Jordan'ıdır»Xavi, Lionel Messi hakkında: «O, futbol dünyasının Michael Jordan'ıdır»Bugün, 21:15Michael Olise'nin Güzel Futbol Felsefesi ve Süper SezonuMichael Olise'nin Güzel Futbol Felsefesi ve Süper SezonuBugün, 20:57Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Salah ile Yaşanan Anlaşmazlık İddialarına Yanıt VerdiMısır Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Salah ile Yaşanan Anlaşmazlık İddialarına Yanıt VerdiBugün, 20:36Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına AldıLiverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına AldıBugün, 20:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı