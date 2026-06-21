Michael Olise kendisi için en ideal pozisyonu açıkladı: Kanatta oynamak istemiyor

Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldız hücum oyuncusu Michael Olise, sahadaki rolüyle ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Dünyanın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen futbolcu, aslında merkezde oynamayı tercih ettiğini belirtti. Haberi L'Équipe aktarırken, bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda yeteneklerini sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta harika performanslar sergilemesine rağmen, kendisini geleneksel "10 numara" pozisyonunda çok daha rahat hissettiğini vurguladı. Sözlerine göre, merkezde oynamak ona daha fazla yaratıcılık ve hareket özgürlüğü sağlıyor.

Sokak futbolundan profesyonelliğe

Olise, oyun tarzının ve sahadaki kendine has hareketlerinin kökenlerini de açıkladı. Futbolcu, akademilerdeki katı kurallardan ziyade, çocukluğunda abisiyle sokakta oynadığı maçların yeteneklerini şekillendirdiğini söyledi. Hücum oyuncusu, "Sokak futboluyla büyüdüm. Abimle duvara top vurur, bire bir maçlar yapardık. Bu tamamen farklı bir futbol ama öğrenmenin en iyi yolu budur" dedi.

Temmuz 2024'te Crystal Palace'tan 53 milyon euro karşılığında Bayern kadrosuna katılan futbolcu, kısa sürede Alman devinin liderlerinden biri haline geldi. İstatistiklere göre, Münih ekibinin formasıyla çıktığı 107 maçta 42 gol atıp 54 asist yapmayı başardı. Bu sonuçlar, onun sadece gol atmada değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını uygun pozisyona getirmede de usta olduğunu gösteriyor.

Özgürlük, başarının teminatı

Olise, Fransa milli takımında da önemli bir figür haline geldi. Milli takımla çıktığı 18 maçta 7 kez rakip ağları sarstı. Dünya Kupası'nın ilk turunda Senegal'e karşı oynanan ve 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçta iki asist yaparak takımının başarısına büyük katkı sağladı.

Futbolcu, taktik kalıplara sıkışmaktan hoşlanmadığını ve sahada serbest bir oyuncu olmak istediğini gizlemiyor. Ona göre, çocukluktaki futbol sevgisini ve saf tutkuyu korumak profesyonel düzeyde de çok önemli. Bayern teknik ekibinin, Olise'nin bu isteğini dikkate alarak onu gelecekte merkeze kaydırıp kaydırmayacağını zaman gösterecek.