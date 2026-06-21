İran Başantrenörü FIFA ve ABD Kısıtlamalarından Şikayetçi

·47·Spor
İran Başantrenörü FIFA ve ABD Kısıtlamalarından Şikayetçi

İran milli takımının başantrenörü Amir Galenoi, 2026 Dünya Kupası kapsamında FIFA'nın kendi takımına yönelik tutumunu ve organizasyonel eksiklikleri sert bir dille eleştirdi. Antrenörün bu sansasyonel açıklamalarını Globe Esporte yayını aktardı.

Los Angeles'a geç varış ve uçuş sorunu

İranlı teknik adam, organizatörlerin takımın Belçika ile oynayacağı maç için Los Angeles şehrine daha erken gelip aklimatizasyon sürecini tamamlamasına engel olduklarını iddia etti:

  • Rakibin avantajı: Belçika milli takımı Cuma gününden beri Los Angeles'ta bulunurken, İran temsilcileri şehre ancak Cumartesi, 20 Haziran günü ulaşabildi.

  • Tutulmayan söz: FIFA, İran takımına Cuma günü Meksika'dan uçma sözü vermiş ancak pratikte bunu organize edememiştir.

"Beni arayıp 'Saat 18:00'e uçuş bulursak hazır mısınız?' diye sordular. Kabul ettim ama bekledik. Saat 19:00'a kadar bekledik ve hiçbir şey olmadı. FIFA elinden geleni yapıyor ama bu, görevlerini başarıyla yerine getirdikleri anlamına gelmez", diyor Galenoi.

"Maç günü dışında ABD'de bulunmamız yasak"

Amir Galenoi, İran milli takımı için uygulanan siyasi ve organizasyonel kısıtlamaları tamamen adaletsiz olarak nitelendirdi. Bilindiği üzere, takımın Amerika Birleşik Devletleri topraklarında sadece resmi maç günleri civarında bulunmasına izin veriliyor, diğer zamanlarda ise bu yasaklanmış durumda.

"Keşke ilk maçtan iki hafta önce gelip en yüksek sportif forma düzeyine ulaşmamıza izin verselerdi. Bu imkandan mahrum kaldık. Bu bir adaletsizlik. Umarım bu tür davranışlar Dünya Kupaları'nda alışkanlık haline gelmez".

"G" grubundaki durum ve gelecek mücadele

İran milli takımı, Dünya Kupası'nın "G" grubunda şu rakiplerle mücadele ediyor:

  • Belçika

  • Yeni Zelanda

  • Mısır

Şu anda İranlılar, grupta tek maç sonunda 1 puanla ikinci sırada yer alıyor. Antrenörün haklı itirazlarına neden olan ve gruptaki kaderini belirleyecek olan Belçika ile oynanacak kritik maç bugün, Taşkent saatiyle 24:00'te (gece 00:00'da) başlayacak.

İranAmir GhalenoeiFIFAABDLos Angeles
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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