Gareth Bale: Mourinho'nun Real Madrid'deki temel görevi yıldızların egosunu yönetmek olacak

Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, Jose Mourinho'nun takıma dönüşüyle birlikte önündeki en acil görevler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Galli efsane, böyle prestijli bir kulüpte teknik direktör için taktik talimatlardan ziyade, soyunma odasındaki büyük yıldızlar arasındaki dengeyi korumanın daha önemli olduğunu vurguladı. Özellikle kadroda Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi dünya çapında oyuncuların bulunduğu bir dönemde, bu konu ön plana çıkıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Bale, Real Madrid seviyesindeki takımları yönetmenin kendine has özelliklerine değindi. Ona göre, "Kraliyet Kulübü"nde futbolculara nasıl oynanacağını öğretmeye gerek yok, aksine onların karakterlerini takım çıkarları doğrultusunda birleştirmek gerekiyor. Eski futbolcu, "Mourinho'nun en büyük avantajı da burada; büyük kulüplerde yıldızlarla nasıl çalışılacağını ve egolarının nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor", dedi.

Özel teknik direktörün kendine has tarzı

Jose Mourinho sert ve zaman zaman tartışmalı tarzıyla tanınsa da Bale, bunu futbolculardan maksimum verim almak için kullanılan hesaplanmış bir strateji olarak görüyor. Tottenham formasıyla Mourinho yönetiminde oynadığı günleri hatırlatan Galli kanat oyuncusu, teknik direktörün her oyuncu için bireysel bir yaklaşım bulabildiğini belirtti. Bazen futbolcuyu medya aracılığıyla eleştirerek "tetikliyor", bazen ise tam tersine destekleyerek özgüvenini geri kazandırıyor.

Bale'e göre Mourinho, Real Madrid atmosferini ve kulüp içi dinamikleri içeriden çok iyi biliyor. Bu deneyimin, yeni şekillenen "Galaktikos" kadrosunu kenetlemede şüphesiz faydalı olacağını belirtti. Teknik direktörün temel amacı, sahadaki her yıldızın kendisini ana kahraman olarak görmemesi ve ortak zafer için hizmet etmesini sağlamaktır.

Modern futbolun sorunları

Görüşme sırasında Gareth Bale, modern futbolun gelişim yönüyle ilgili biraz endişeli olduğunu da gizlemedi. Ona göre, son beş yılda futbol aşırı derecede taktiğe bağımlı hale geldi ve bu durum oyunun eğlence yönünü olumsuz etkiliyor. Futbol artık basketbol gibi hızlı hücumlardan ziyade, daha çok bir satranç oyununu andırıyor.

Bale, genç nesil arasında bireysel yetenek ve yaratıcılığın azaldığını şu şekilde açıkladı:

Teknik direktörler futbolcuların sahada özgürce hareket etmesine izin vermiyor;

Katı taktik sistemler, driplinglerin ve beklenmedik kararların yerini alıyor;

Oyunun genel temposu ve izlenebilirliği düşüyor.

Buna rağmen, Galli eski forvet, taraftarları hala heyecanlandırabilen sayılı futbolcular olduğunu kabul etti. Bunlar arasında Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı özellikle belirtti. Bale'e göre, tam da bu tarz oyuncuların, Mourinho gibi deneyimli teknik direktörlerin yönetiminde en iyi yönlerini sergileyebilmeleri için özgürlüğe ihtiyaçları var.