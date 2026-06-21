Francisco Conceição: Portekiz Milli Takımında Kimse Topu Ronaldo'ya Vermek Zorunda Değil

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Francisco Conceição: Portekiz Milli Takımında Kimse Topu Ronaldo'ya Vermek Zorunda Değil

Portekiz Milli Takımı ve İtalya'nın Juventus kulübü kanat oyuncusu Francisco Conceição, takımdaki iç atmosfer ve efsanevi forvet Cristiano Ronaldo etrafındaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı. Futbolcu, takım arkadaşlarının sahada sadece tek bir yıldıza bağımlı olmadığını ve maç sırasında duruma göre karar verdiklerini belirtti. Goal.com haberine göre belirtildi.

Dünya Kupası kapsamındaki sıradaki önemli maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Conceição, Ronaldo'nun takım için önemini kabul ederken, onun diğer futbolcularla eşit konumda olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre kanat oyuncusu, takımda topu sadece Ronaldo'ya ulaştırma konusunda herhangi bir zorunluluk olmadığını açıkça söyledi.

Takım Oyunu ve Liderlik

"Bence gol atmak konusunda Cristiano Ronaldo'nun dengi yok. Ancak kendimizi ona pas atmak zorunda hissetmiyoruz. Topu her zaman en uygun pozisyonda olan takım arkadaşıma gönderirim. O da diğer oyuncular gibi takıma yardımcı olmak için burada", dedi Francisco Conceição.

Ayrıca, 39 yaşındaki forvetin antrenmanlardaki tutkusunun gençler için bir örnek olduğunu belirtti. Ronaldo'nun her antrenmana kariyerinin son maçıymış gibi yaklaşması, takımın genel motivasyonu üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Conceição'ya göre, bu kadar başarıya ulaşmış bir efsane hala bu açlıkla mücadele ediyorsa, diğer futbolcuların daha da fazla çalışması gerekir.

Eleştiriler ve Gelecek Rakipler

Portekiz Milli Takımı, Kongo DR ile oynadığı ilk tur maçında 1-1 berabere kaldıktan sonra eleştirilerin hedefi oldu. O maçta Ronaldo'nun topa sadece 25 kez dokunması, kamuoyunda mevcut durumu hakkında çeşitli tartışmalara yol açtı. PSG orta saha oyuncusu Joao Neves de daha önce Cristiano'nun şu an takımın sıradan bir üyesi olduğunu söylemişti.

Şimdi Roberto Martinez'in öğrencileri, grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Portekizliler için play-off yolunu belirlemede kritik öneme sahip. Takım, Kongo ile olan başarısız başlangıcın ardından taraftarlarına gerçek gücünü göstermeyi hedefliyor.

Portekiz Milli Takımı'nın gruptaki son maçı 28 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynanacak. Şu an için takım tüm dikkatini Özbekistan maçına vermiş durumda ve oyun tarzını değiştirmeden, takım futboluyla galibiyet almayı planlıyor.

PortekizCristiano RonaldoDünya KupasıFutbolÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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