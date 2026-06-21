Lucas Bergvall Tottenham'dan ayrılmaya karar verdi: İsveçli yeteneğe talibi çok

Londra ekibi Tottenham, en gelecek vadeden genç yıldızlarından biri olan Lucas Bergvall'u takımda tutma konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yetenekli İsveçli orta saha oyuncusunun, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma niyetini yönetime bildirdiği öğrenildi. Şu anda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu, yeni seçenekler arıyor. Goal.com haberine göre.

The Athletic tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bergvall'un bu kararı almasındaki temel neden, takımın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin planlarında yer bulamaması. Futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam etmesine rağmen, geleceğini Tottenham Hotspur Stadium dışında görüyor. Şu anda Premier League'in birçok devi durumu yakından takip ediyor.

Başarılı başlangıçtan yedek kulübesine

Lucas Bergvall'un Tottenham kariyeri gerçek bir "iniş çıkış" grafiği çizdi. 2024 yılında Djurgarden'dan katılan futbolcu, başlangıçta Ange Postecoglou yönetiminde göz dolduran performanslar sergilemişti. Takımın 2025 yılındaki Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ve kulübün 17 yıllık kupa hasretine son verilmesine büyük katkı sağladı. O sezonun sonunda kulübün "Yılın Futbolcusu" seçilmişti.

Ancak kulüpteki teknik direktör değişiklikleri, İsveçli orta sahanın gelişimini olumsuz etkiledi. Postecoglou'nun yerine gelen Thomas Frank, futbolcuyu alışık olduğu merkez bölgeden ziyade kanatlarda oynatmayı tercih etti. Bu eğilim Igor Tudor döneminde de devam etti ve bu yılın Mart ayında Roberto De Zerbi'nin gelişiyle durum daha da karmaşık bir hal aldı.

İtalyan çalıştırıcının uyguladığı 4-2-3-1 taktik şeması, Bergvall'un güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya uygun değil. Sonuç olarak futbolcu, 2025-26 sezonunun son maçlarında neredeyse hiç süre alamadı. Düzenli oyun pratiğinin olmaması, futbolcuyu ciddi adımlar atmaya zorladı.

Transfer piyasasında kıyasıya mücadele

Bergvall etrafındaki belirsizlik, diğer Premier League kulüplerinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle Chelsea ve Aston Villa, daha önce futbolcunun transferi için Tottenham ile iletişime geçmişti. Kış transfer döneminde Londralılar tüm teklifleri reddetmiş olsa da, artık futbolcunun kendisinin gitmek istemesi durumu tamamen değiştirdi.

Uzmanlara göre, Bergvall gibi çok yönlü ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu için Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinden de ilgi gelmesi kaçınılmaz. Tottenham yönetimi ise en değerli varlıklarından birini rakiplerine kaptırmamak veya onu mümkün olan en yüksek bedelle satmak için strateji geliştiriyor.