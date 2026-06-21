Frenkie de Jong, Lionel Messi hakkında: «O sadece mükemmel bir futbolcu»

Hollanda milli takımı ve Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı. Futbolcu, Arjantinli efsaneyi dünyanın en mükemmel oyuncusu olarak gördüğünü ve onunla aynı sahada oynamanın kariyerinin en unutulmaz olayı olduğunu vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Şu anda milli takım formasıyla uluslararası turnuvalarda yer alan De Jong, Goal.com'a verdiği röportajda çocukluğundan beri Barcelona maçlarını izleyerek büyüdüğünü gizlemedi. Özellikle Pep Guardiola dönemindeki takımın dominasyonu ve Lionel Messi'nin sergilediği sihirli oyunlar, genç Frenkie için temel ilham kaynağı olmuştu.

«Benim için Lionel Messi sadece mükemmel bir futbolcu. Benimle kıyaslandığında tamamen farklı bir seviyede ve tarzda bir oyuncu, ancak ben her zaman diğerlerinden daha çok onun hareketlerini takip ettim. Guardiola yönetimindeki Barcelona maçlarını izleyerek büyüdüm. O zamanlar bir taraftar olarak hayranlıkla izlediğim yıldızlarla daha sonra aynı takımda oynamak benim için çok değerli», diyor orta saha oyuncusu.

Futbola olan tutku ve sorumluluk

Frenkie de Jong, profesyonel futboldaki baskı ve sorumluluk hakkında da konuştu. Onun sözlerine göre futbol, kendisi için sadece bir meslek değil, hala en sevdiği uğraş olmaya devam ediyor. Sahaya çıktığında hissettiği mutluluğun, çocukken arkadaşlarıyla sokakta top oynarken hissettiği duygularla neredeyse aynı olduğunu söyledi.

«Şu an bu benim işim olsa da, futbol benim için hala en sevdiğim hobi. Oyundan o kadar keyif alıyorum ki, sürece tamamen dalıyorum. Elbette arkadaşlarla oynamaktan farklı olarak burada büyük bir sorumluluk ve sonuç için bir mücadele var, ancak sahaya çıktığınızdaki his değişmiyor», diye ekledi.

Dünya Kupası hayali

Sohbet sırasında Hollanda milli takımının hedefleri hakkında da konuşuldu. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımının 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, De Jong da ülkesiyle böyle bir zirveye ulaşmayı hayal ediyor. Ona göre mevcut Hollanda kadrosu, en yüksek hedefler için savaşabilecek kapasitede.

«Her futbolcu Dünya Şampiyonu olmayı hayal eder ve ben de bundan istisna değilim. Bu anları defalarca hayal ettim. Milli takımla büyük turnuvalarda, özellikle Dünya Kupası'nda zafer kazanmak, bir futbolcunun kariyerindeki en yüksek noktadır. Hedefimiz net ve takımımızın bu görevi yerine getirebileceğine inanıyorum», diyerek sözlerini tamamladı De Jong.

Bilgi olarak, Frenkie de Jong 2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuş ve Lionel Messi PSG'ye geçene kadar iki sezon boyunca onunla birlikte oynamıştır.