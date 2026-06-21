Frenkie de Jong, Lionel Messi hakkında: «O sadece mükemmel bir futbolcu»

·32·Spor
Frenkie de Jong, Lionel Messi hakkında: «O sadece mükemmel bir futbolcu»

Hollanda milli takımı ve Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı. Futbolcu, Arjantinli efsaneyi dünyanın en mükemmel oyuncusu olarak gördüğünü ve onunla aynı sahada oynamanın kariyerinin en unutulmaz olayı olduğunu vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Şu anda milli takım formasıyla uluslararası turnuvalarda yer alan De Jong, Goal.com'a verdiği röportajda çocukluğundan beri Barcelona maçlarını izleyerek büyüdüğünü gizlemedi. Özellikle Pep Guardiola dönemindeki takımın dominasyonu ve Lionel Messi'nin sergilediği sihirli oyunlar, genç Frenkie için temel ilham kaynağı olmuştu.

«Benim için Lionel Messi sadece mükemmel bir futbolcu. Benimle kıyaslandığında tamamen farklı bir seviyede ve tarzda bir oyuncu, ancak ben her zaman diğerlerinden daha çok onun hareketlerini takip ettim. Guardiola yönetimindeki Barcelona maçlarını izleyerek büyüdüm. O zamanlar bir taraftar olarak hayranlıkla izlediğim yıldızlarla daha sonra aynı takımda oynamak benim için çok değerli», diyor orta saha oyuncusu.

Futbola olan tutku ve sorumluluk

Frenkie de Jong, profesyonel futboldaki baskı ve sorumluluk hakkında da konuştu. Onun sözlerine göre futbol, kendisi için sadece bir meslek değil, hala en sevdiği uğraş olmaya devam ediyor. Sahaya çıktığında hissettiği mutluluğun, çocukken arkadaşlarıyla sokakta top oynarken hissettiği duygularla neredeyse aynı olduğunu söyledi.

«Şu an bu benim işim olsa da, futbol benim için hala en sevdiğim hobi. Oyundan o kadar keyif alıyorum ki, sürece tamamen dalıyorum. Elbette arkadaşlarla oynamaktan farklı olarak burada büyük bir sorumluluk ve sonuç için bir mücadele var, ancak sahaya çıktığınızdaki his değişmiyor», diye ekledi.

Dünya Kupası hayali

Sohbet sırasında Hollanda milli takımının hedefleri hakkında da konuşuldu. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımının 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, De Jong da ülkesiyle böyle bir zirveye ulaşmayı hayal ediyor. Ona göre mevcut Hollanda kadrosu, en yüksek hedefler için savaşabilecek kapasitede.

«Her futbolcu Dünya Şampiyonu olmayı hayal eder ve ben de bundan istisna değilim. Bu anları defalarca hayal ettim. Milli takımla büyük turnuvalarda, özellikle Dünya Kupası'nda zafer kazanmak, bir futbolcunun kariyerindeki en yüksek noktadır. Hedefimiz net ve takımımızın bu görevi yerine getirebileceğine inanıyorum», diyerek sözlerini tamamladı De Jong.

Bilgi olarak, Frenkie de Jong 2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuş ve Lionel Messi PSG'ye geçene kadar iki sezon boyunca onunla birlikte oynamıştır.

Lionel MessiFrenkie de JongBarcelonaFutbolHollanda
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vinicius Junior 500. maçını gol ve asistle kutladıVinicius Junior 500. maçını gol ve asistle kutladıBugün, 23:202026 Dünya Kupası: 15 kurtarış yapan Curaçao kalecisi heykel istiyor!2026 Dünya Kupası: 15 kurtarış yapan Curaçao kalecisi heykel istiyor!Bugün, 23:16İspanya, Suudi Arabistan'ı ağır mağlup ederek play-off biletini cebine koyduİspanya, Suudi Arabistan'ı ağır mağlup ederek play-off biletini cebine koyduBugün, 23:12İspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi Golİspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi GolBugün, 23:08Lucas Bergvall Tottenham'dan ayrılmaya karar verdi: İsveçli yeteneğe talibi çokLucas Bergvall Tottenham'dan ayrılmaya karar verdi: İsveçli yeteneğe talibi çokBugün, 22:54Francisco Conceição: Portekiz Milli Takımında Kimse Topu Ronaldo'ya Vermek Zorunda DeğilFrancisco Conceição: Portekiz Milli Takımında Kimse Topu Ronaldo'ya Vermek Zorunda DeğilBugün, 22:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı