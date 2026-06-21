İspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi Gol

·80·Spor
İspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi Gol

Dünya Kupası 2. tur mücadeleleri heyecanla devam ediyor. İlk turda sadece beraberliklerin yaşandığı "N" grubunda İspanya Milli Takımı, Suudi Arabistan ağlarını 4 kez sarsayarak farklı bir galibiyet elde etti.

Maçın kahramanları ve önemli detaylar:

  • Yamal'ın tarihi anı: İspanyol futbolunun parlak yeteneği Lamine Yamal, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti.

  • Oyarzabal şovu: Forvet Mikel Oyarzabal, maçta duble yapmanın yanı sıra bir takım arkadaşına da asist yaptı.

  • Grup aşamasındaki durum: Bu galibiyetle İspanya, 4 puanla grubun liderliğine yükseldi. Suudi Arabistan'ın ise hanesinde 1 puan bulunuyor.

DK-2026. "N" Grubu | 2. Tur

İspanya — Suudi Arabistan 4:0 21 Haziran. Atlanta, "Mercedes-Benz Stadium".

Goller:

  • 1:0 – 10' Lamine Yamal

  • 2:0 – 21' Mikel Oyarzabal

  • 3:0 – 24' Mikel Oyarzabal

  • 4:0 – 49' Hassan At Tambakti (Kendi Kalesi)

Kadrolar:

  • İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Ruiz, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Williams, 61), Oyarzabal (Torres, 46).

  • Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Al Ghannam, 90), Al Haybari (Kanno, 46), Al Juwayr (Al Hamdan, 46), Al Buraykan (Ash Shamat, 60), Salem Al Dawsari.

Uyarılar (Sarı Kartlar):

  • Salem Al Dawsari (30), Kanno (60).

Grup durumu ve sıradaki maç

"N" grubunun ikinci karşılaşmasında Uruguay (1 puan) ve Cape Verde (1 puan) milli takımları karşı karşıya gelecek.

  • Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saati ile gece 03:00da başlayacaktır.

İspanyaSuudi ArabistanLamine YamalMikel OyarzabalAtlanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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