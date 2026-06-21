İspanya, Suudi Arabistan'ı ağır mağlup ederek play-off biletini cebine koydu

·33·Spor
İspanya, Suudi Arabistan'ı ağır mağlup ederek play-off biletini cebine koydu

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini kutladı. Grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelen son Avrupa şampiyonları, rakip kaleye karşılıksız dört gol göndererek gerçek gücünü sergiledi. Bu galibiyet, "La Roja"nın bir üst tura çıkma yolunu neredeyse kesinleştirdi. Goal.com'un haberine göre.

Turnuvanın ilk turunda Yeşil Burun Dilağı ile golsüz berabere kalan İspanyollar, bu kez maça oldukça agresif başladılar. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele alan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, hızlıca gol bulmayı başardılar. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal'dan gelen pası kalenin uzak köşesineleleterek skoru açtı.

Mikel Oyarzabal'ın şovu

İlk maçtaki şanssız performansının ardından eleştirilerin hedefi olan Mikel Oyarzabal, bu maçta kendini kanıtladı. Real Sociedad forveti, ilk yarının ortalarında sadece üç dakika içinde duble yaparak maçın kaderini belirledi. Her iki pozisyonda da yakın mesafeden soğukkanlı bir şekilde hareket etti. Hatta bir hat-trick yapabilirdi ancak vole vuruşu direkten döndü.

İkinci yarının başında İspanya baskıyı azaltmadı. Marc Cucurella'nın sert şutu kaleci tarafından kurtarılsa da top, Suudi Arabistan savunmacısı Hassan Al Tambakti'ye çarparak ağlarla buluştu. Goal.com'un aktardığına göre, bu kendi kalesi golü Asyalılar için ağır bir psikolojik darbe oldu ve maçın geri kalanı kontrol altında geçti.

İspanya teknik heyeti, skor farkı açılınca as oyuncular Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal'ı dinlendirme kararı aldı. Yedek kulübesinden giren Ferran Torres ve Pedro Porro da gol pozisyonlarına girdiler ancak girişimleri sonuçsuz kaldı. Özellikle Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İspanya milli takımının kalecisi için bu maç oldukça rahat geçti. Suudi Arabistan hücumcuları tüm karşılaşma boyunca sadece bir kez isabetli şut atabildi, diğer pozisyonlarda ise savunma tehlikeleri bertaraf etti. İspanya, iki maç sonunda 4 puan toplayarak H Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Bu galibiyet, İspanya'nın şampiyonluk ambisyonlarını bir kez daha teyit etti. İlk turdaki beklenmedik beraberliğin ardından takımın bu şekilde güvenle geri dönmesi, taraftarlarda büyük umut uyandırıyor. Şimdi İspanyollar, gruptaki son maçta play-off rakibini belirlemek için sahaya çıkacaklar.

İspanyaSuudi ArabistanDünya Kupası 2026Lamine YamalFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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