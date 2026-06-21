Liverpool, Curtis Jones transferi için Inter'in teklifini reddetti

İngiliz ekibi Liverpool, altyapısından yetişen Curtis Jones'u satın almak isteyen İtalya şampiyonu Inter'in yaptığı ikinci resmi teklifi de reddetti. Merseyside ekibi, orta saha oyuncusu için belirlenen fiyat konusunda katı bir tutum sergiliyor ve oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Inter yönetimi 25 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro (21,7 milyon sterlin) tutarında düşük bir teklifle geldi. Ancak Liverpool yönetimi, bu miktarın oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını belirterek görüşmeleri sonlandırdı. Bu, Milano kulübünün mevcut yaz transfer dönemindeki ikinci başarısız girişimi oldu.

Şu anda Curtis Jones'un Liverpool ile olan sözleşmesinin bitimine sadece 12 ay kaldı. Buna rağmen kulüp yetkilileri, futbolcünün değerini en az 35 milyon sterlin olarak belirliyor. Merseyside ekibi, taleplerini İngiltere Premier League'deki son transferlerle gerekçelendiriyor.

Transfer piyasasındaki yeni kriterler

Liverpool yönetimi, Tottenham'ın Conor Gallagher ve Jan Paul van Hecke için ödediği yüksek meblağları örnek gösteriyor. Özellikle van Hecke'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olmasına rağmen 52 milyon sterlin karşılığında transfer edildiği vurgulanıyor. Bu nedenle Merseyside ekibi, Jones'u bedavaya kaybetme riski olsa bile şu an ucuza satmama kararı aldı.

Liverpool akademisi mezunu olan Curtis Jones, 2019'daki çıkışından bu yana A takım formasıyla 228 maça çıktı. Geçtiğimiz 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maçta görev alsa da, bunlardan sadece 28'ine ilk 11'de başladı. Futbolcunun, takımda düzenli bir yere sahip olmamasından dolayı biraz rahatsız olduğu söyleniyor.

Ayrıca, futbolcu ile kulüp arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri de çıkmaza girmiş durumda. Tarafların henüz bir anlaşmaya varamamış olması, Inter gibi dev ekiplerin ilgisini daha da artırıyor. Eğer İtalyan kulübü teklifini önemli ölçüde artırmazsa, Jones'un önümüzdeki sezon da Anfield'da kalması bekleniyor.

Goal.com'un bilgilerine göre Liverpool, futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalama niyetinden henüz vazgeçmiş değil. Futbolcunun maaş talepleri ile kulübün imkanları arasında bir denge kurulursa sözleşme uzatılabilir. Aksi takdirde Inter, Ocak ayında veya önümüzdeki yaz onu serbest oyuncu olarak kadrosuna katmaya çalışacak.