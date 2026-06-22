Oyarsabal'ın şovu: Suudi Arabistan maçının en iyi oyuncusu seçildi!

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda oynanan İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki mücadele, gerçek bir "La Roja" şovuna dönüştü. ABD'nin Atlanta şehrindeki görkemli Mercedes-Benz Stadium'da İspanyollar, rakiplerini 4-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın şüphesiz en parlak kahramanı ise forvet Mikel Oyarsabal oldu! Sahada sergilediği muazzam performans sayesinde haklı olarak maçın adamı (Man of the Match) seçildi.

Oyarsabal'dan süper klas: Duble ve asist!

Mikel Oyarsabal, Suudi Arabistan savunmasını kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti. Forvet, takımının neredeyse tüm gol pozisyonlarında başrolü oynadı:

10. dakika: Genç yıldız Lamine Yamal'ın golüne harika bir asist yaptı.

21. dakika: Rakip kaleyi tam isabetle vurarak farkı açtı.

24. dakika: Kısa bir süre sonra ikinci golünü atarak maçın kaderini fiilen belirledi.

Dördüncü gol nasıl geldi?

İspanya'nın büyük galibiyetini perçinleyen diğer goller de dikkat çekiciydi. Golcülüğünü kanıtlayan Lamine Yamal rakip ağları sarsarken, maçın dördüncü golü Suudi Arabistan savunmacısı Ali Al-Tambakti'nin talihsiz bir şekilde kendi kalesine attığı golle (kendi kalesine gol) geldi.

Bizi neler bekliyor? (Play-off yolu)

İspanya milli takımı taraftarları şimdi dikkatlerini gruptaki belirleyici son maça çevirdi:

Son tur mücadelesi: 27 Haziran'da İspanya, güçlü Uruguay milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları tam olarak 27 Haziran'a kadar devam edecek.